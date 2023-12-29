Німецький генерал висловився про 'замороження' війни та контрнаступ ЗСУ

Підтримка України від партнерів є критичною, навіть у контексті закликів до "заморожування" війни.

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Партнери мають продовжувати підтримувати Україну попри заклики "заморозити" війни / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Успіхи контрнаступу Збройних Сил України не відповідали завищеним очікуванням партнерів. Незважаючи на це, партнери України повинні продовжити підтримку країни в умовах війни. Про це розповів генерал-майор Бундесверу та керівник Українського ситуаційного центру Міністерства оборони ФРН Крістіан Фройдінг в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

"Звичайно, велику роль відіграє те, яким надалі буде перебіг війни. Тому важливо, щоб ми продовжували надавати будь-яку можливу підтримку тим факторам, на які ми можемо вплинути на користь України, а саме забезпечувати матеріалами, а також посилювати зусилля з навчання",- зазначив Фройдінг.

За словами генерал-майора, підтримка України від партнерів є критичною, навіть у контексті закликів до "замороження" війни. Він зауважив, що необхідно продовжувати надавати країні будь-яку можливу підтримку, зокрема матеріальну і навчальну, щоб підвищити бойові здібності ЗСУ.

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Одним з ключових проблем, яка вплинула на зупинку контрнаступу, була відсутність повітряної підтримки та систем протиповітряної оборони у Збройних Силах України. Також, Фройдінг зазначив, що українські сили атакували російські позиції, які були вкрай захищені та заміновані на багато кілометрів .

"Це означає, що російський принцип "тримати позицію за мінними загородженнями" працює, якщо ці позиції сильні, широкі, глибокі та добре підготовлені", - додав Фройдінг.

Важливим уроком для Бундесверу й НАТО стала важливість та нове значення, яке набули безпілотники у сучасних війнах. Фройдінг підкреслив, що наразі створюється спеціальна оперативна група, спрямована на розвиток та швидке впровадження різних типів безпілотників та систем захисту від них.

Війна в Україні

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький відзначив, що проведення бойових дій у Криму може вплинути на хід війни на всіх фронтах. Крим є транзитною зоною для постачання озброєння та базою Чорноморського флоту, що робить його важливим для противника.

Також військовослужбовець ЗСУ та журналіст Павло Казарін стверджує, що війна може тривати довго. Важливо продовжувати підтримувати ЗСУ, готуючись до тривалої війни.

Крм цього, військовий експерт Олег Жданов вважає, що загроза заморозки війни в Україні зменшується щомісяця. Країни-партнери усвідомлюють потребу не в замороженні, а вирішенні війни. Ймовірність зупинки на фронті може збільшитися, якщо Захід не подолає страх у питанні поставок.

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