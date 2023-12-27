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Крим став "ахілесовою п'ятою для Путіна": аналітик BILD назвав 4 причини

Юрій Берендій
27 грудня 2023, 14:55оновлено 27 грудня, 15:33
Військовий оглядач Юліан Рьопке назвав 4 фактори чому Крим став ахіллесовою п'ятою Путіна у повномасштабній війні проти України.
Крим став 'ахілесовою п'ятою для Путіна': аналітик BILD назвав 4 причини
Аналітик назвав слабке місце Путіна у війні проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, deepstate map

Тимчасово окупований Крим став слабким місцем Росії у війні проти України, півострів піддається постійним атакам ЗСУ. Це стало очевидним після знищення десантного корабля "Новочеркаськ" у порту Феодосії та збиття українською ППО чотирьох російських Су-34, які вилетіли з Криму. Про це пише військовий експерт BILD Юліан Рьопке.

"Чому незаконно окупований з 2014 року Крим знову і знову піддається атакам? Тому що це ахіллесова п'ята Путіна у війні проти України", - заявляє Рьопке.

За його словами, для цього є кілька причин.

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Велика кількість розвідданих. Географічне розташування Криму дозволяє літакам-розвідникам НАТО, які перебувають над Чорним морем, виявляти будь-які переміщення російських збройних сил і перехоплювати радіозв'язок на півострові. Цю інформацію вони передають ЗСУ, що може дозволити їм вчасно завдати удару.

Відстань для атак. Крим опинився в зоні досяжності ракет, які Україна отримала від західних країн. Наприклад, ракети Storm Shadow мають дальність польоту 250 км, а ракети Patriot - 160 км.

Політичний фактор. Західні союзники не підтримують удари України по території Росії. Проте вони не визнають окупований Крим російським, тому ЗСУ мають право атакувати півострів у разі необхідності, використовуючи всю доступну зброю.

Лояльне населення. Тисячі українців залишаються в Криму і відчувають незадоволення приєднанням півострова до Росії. Вони створюють мережу інформаторів, які передають Києву дані, які можуть бути використані для точних атак.

Вибухи в тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник військово-морських сил України прокоментув ракетний удар, здійснений у Феодосії по десантному кораблю Новочеркаськ Чорноморського флоту РФ. За його словами, на борту могло бути близько 80 осіб.

У ніч на 26 грудня, в тимчасово окупованому Криму, був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ в результаті удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил. Про це заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Міністр оборони України Рустем Умеров висловив переконання, що Крим буде звільнений від російських окупантів. Він підкреслив, що деокупація півострова є стратегічною метою України.

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