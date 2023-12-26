УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зробили навіть більше: у Раді підсумували результати контрнаступу ЗСУ у 2023 році

Яна Ставська
26 грудня 2023, 04:38
Полковник СБУ та нардеп Роман Костенко перерахував головні "плюси" українського контрнаступу.
Зробили навіть більше: у Раді підсумували результати контрнаступу ЗСУ у 2023 році
Росія пішла у новий наступ / Колаж Главреда, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські війська, зважаючи на наявні ресурси і співставляючи їх з ресурсами ворога, навіть перевиконали план у 2023 році, підкреслив полковник СБУ, секретар Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко в інтерв'ю Укрінформ.

"Звісно, якщо порівнювати з результатами, яких усі чекали, можна називати неуспішним цей рік, бо ми не вийшли до Азовського моря… Однак, на мою думку, 2023 рік був успішним із точки зору воєнної кампанії", - сказав Костенко.

Він пояснив, що за цей рік Україна не втратила нових територій, воюючи проти армії, яка переважає її у всіх ресурсах.

відео дня

"Ми розробили систему роботи дронами. Можна сказати, що Україна - перша держава у світі, яка почала активно використовувати дрони у боротьбі з ворогом. Військово-промисловий комплекс суттєво піднявся, за що велика вдячність підприємцям", - наголосив Костенко.

Понад те, нагадав Костенко, Україна відвоювала море у Росії та змусила її відводити кораблі від Криму.

"Ми це зробили і будемо нарощувати свій вплив. Я вже не кажу про удари по російських підприємствах, які продовжуватимуться... Вважаю, що ми реально перевиконали план. Зважаючи на свої наявні ресурси та співставляючи з ресурсами ворога, ми зробили навіть більше, ніж могли.", - сказав нардеп.

Ситуація на фронті

Поки Захід вирішує долю наступних пакетів допомоги Україні, Росія, скориставшись ситуацією, пішла у новий наступ на фронті і, за словами генерала Тарнавського, вже досягла часткового успіху на деяких ділянках.

Зокрема, ворог не припиняє штурмувати Авдіївку, хоча зазнає колосальних втрат у живій силі і техніці. За даними DeepState, протягом останнього тижня у ЗС РФ є "значні успіхи" у просуванні на окремих ділянках.

За словами ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, військово-політичне керівництво РФ кидатиме окупантів на Авдіївку, щоб захопити місто до 15 березня - коли відбуватимуться "президентські вибори" в Росії. При цьому в українського командування розроблено план дій, якщо ворог спробує оточити місто.

Однак "реальної загрози" оточенню міста немає, зазначив спікер військ "Таврія" Олександр Штупун. При тумані і сніжній погоді ворог більше використовує військову техніку, оскільки в такій ситуації обидві сторони не можуть застосовувати БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Зробили навіть більше: у Раді підсумували результати контрнаступу ЗСУ у 2023 році

Зробили навіть більше: у Раді підсумували результати контрнаступу ЗСУ у 2023 році

04:38 Україна
Електронні повістки, до ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію

Електронні повістки, до ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію

23:30 Політика
ЗСУ треба ракети, РЕБи та мобілізовані: прогноз полковника СБУ щодо війни у 2024 році

ЗСУ треба ракети, РЕБи та мобілізовані: прогноз полковника СБУ щодо війни у 2024 році

22:49 Україна
Всі головні новини

Популярне

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз 16196

Все вже вирішено: названо рік, коли закінчиться війна в Україні - щасливий прогноз

Як сказати с легким паром українською: Авраменко назвав два цікаві відповідники 7152

Як сказати "с легким паром" українською: Авраменко назвав два цікаві відповідники

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході 6927

Загроза захоплення стрімко зростає: окупанти можуть окупувати місто на сході

Церковне свято 26 грудня: що не можна робити в одну з найважливіших дат - Собор Пресвятої Богородиці 6007

Церковне свято 26 грудня: що не можна робити в одну з найважливіших дат - Собор Пресвятої Богородиці

Останні новини

05:30

Як відбілити тюль від жовтизни і сірості: простий спосіб, про який забули

04:38

Зробили навіть більше: у Раді підсумували результати контрнаступу ЗСУ у 2023 році

03:30

Ворог Путіна і друг України: експерт назвав конкурента Трампа від республіканців

02:42

Ексдружина Кличка показала Різдво в компанії трьох дітей від мера Києва

02:12

Це працює досі: навіщо радянські господині натирали яйця олією

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:40

Коли потрібно видаляти зуб мудрості: 4 причини, про які варто знати кожному

25 грудня, понеділок
23:30

Електронні повістки, до ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію

22:49

ЗСУ треба ракети, РЕБи та мобілізовані: прогноз полковника СБУ щодо війни у 2024 році

22:39

Як правильно пити шампанське на Новий рік, щоб залучити багатство та успіх

Реклама
22:16

Привіт новому "другу Путіна": Іспанія відправить Leopard до кордону України - ЗМІ

21:49

Україні загрожує дефіцит солдатів, але не через демобілізацію - полковник СБУ

21:30

Зеленський - про розтрощення 5 бойових літаків РФ: нехай льотчики зроблять вибір

21:26

Навіщо розрізати губки навпіл: хитрість, про яку мовчать господині

21:14

Як утеплити кімнату за 2 хвилини народним способом за допомогою одного засобу, крутий лайфхак

20:53

РФ почала третю хвилю штурмів на Авдіївку: кидає у бій усю техніку у погану погоду

20:47

Потап зізнався, коли насправді планує повернутися в Україну

20:37

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти овечку за 8 секунд

20:17

Поляки перекрили три пункти пропуску: в черзі понад 3400 вантажівок

20:07

Бої за Авдіївку: у ЗСУ оцінили загрозу оточення міста

19:42

У росавіації - "чорна смуга": РФ втратила майже п'яту частину парку Су-34

Реклама
19:30

ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації: хто потрапить у список

19:10

Повітряний бій у ніч на РіздвоПогляд

19:09

Місячний календар 26 грудня 2023: супутник вкаже, чи можна стригтися та фарбуватися у цей день

18:53

Пролежить вдвічі довше: з чим потрібно зберігати цибулю

18:45

"Бої за Мар'їнку тривають": у ЗСУ спростували заяви Шойгу і Путіна

18:44

Лукашенко пророкує "крах" у питанні війни Росії та України у 2024 році

18:43

Командири РФ роздягають росіян догола, саджають в ями і б'ють - ЗСУ

18:17

Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

18:00

Не втратять аромат і не відсиріють: як зберігати кавові зерна

17:44

Російські пропагандисти зганьбилися новим сюжетом: цинічність зашкалюєВідео

17:29

Євген Клопотенко вперше розкрив суть конфлікту з Ектором Хіменес-Браво

17:16

Доставка F-16 в Україну "до кінця року": у ЗСУ пояснили ситуацію

16:35

906 артобстрілів за добу: Тарнавський розповів про важку ситуацію під Авдіївкою

16:35

Путін "зсуває" терміни захоплення Авдіївки: що сталось

16:13

МВА - про ситуацію в Авдіївці: битва за місто може призвести до перелому у війні

16:04

Стала відома сума: українцям доведеться заплатити за третьою газовою платіжкою

15:42

Як сказати "с легким паром" українською: Авраменко назвав два цікаві відповідникиВідео

15:25

Ірині Білик зробили пропозицію руки і серця на Різдво

15:10

ЗСУ збили майже 30 "шахедів", ракети й винищувачі РФ - Зеленський про різдвяний вечір

15:09

Що Зеленський хоче обговорити з Орбаном: в ОП розповіли про теми переговорів

Реклама
15:04

ЗМІ повідомили про отруєння пропагандиста Красовського, той вийшов на зв'язок

14:53

Зовсім не для краси: для чого потрібні дірки в сирі

14:44

Це просто шикарна закуска, яка затьмарить Олів'є на Новий Рік 2024 - рецептВідео

14:27

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових: Арахамія розкрив деталі

14:23

Дрон атакував позиції окупантів в Бердянську: в місті пролунав сильний вибух

13:58

"10 мільйонів мобрезерву": Дикий розкрив, коли РФ кине нових окупантів на штурми України

13:42

Церковне свято 26 грудня: що не можна робити в одну з найважливіших дат - Собор Пресвятої Богородиці

13:31

Чому чоловік зраджує свою дружину: приховані ознаки, які на це вказують

13:31

Тоня Матвієнко висловилася про появу зрадників-"Кроликів" на похоронах мами

13:18

Жодна армія не дозволяє собі так втрачати людей: військовий про бої в Авдіївці

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти