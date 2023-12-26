Зробили навіть більше: у Раді підсумували результати контрнаступу ЗСУ у 2023 році

Українські війська, зважаючи на наявні ресурси і співставляючи їх з ресурсами ворога, навіть перевиконали план у 2023 році, підкреслив полковник СБУ, секретар Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко в інтерв'ю Укрінформ.
"Звісно, якщо порівнювати з результатами, яких усі чекали, можна називати неуспішним цей рік, бо ми не вийшли до Азовського моря… Однак, на мою думку, 2023 рік був успішним із точки зору воєнної кампанії", - сказав Костенко.
Він пояснив, що за цей рік Україна не втратила нових територій, воюючи проти армії, яка переважає її у всіх ресурсах.
"Ми розробили систему роботи дронами. Можна сказати, що Україна - перша держава у світі, яка почала активно використовувати дрони у боротьбі з ворогом. Військово-промисловий комплекс суттєво піднявся, за що велика вдячність підприємцям", - наголосив Костенко.
Понад те, нагадав Костенко, Україна відвоювала море у Росії та змусила її відводити кораблі від Криму.
"Ми це зробили і будемо нарощувати свій вплив. Я вже не кажу про удари по російських підприємствах, які продовжуватимуться... Вважаю, що ми реально перевиконали план. Зважаючи на свої наявні ресурси та співставляючи з ресурсами ворога, ми зробили навіть більше, ніж могли.", - сказав нардеп.
Ситуація на фронті
Поки Захід вирішує долю наступних пакетів допомоги Україні, Росія, скориставшись ситуацією, пішла у новий наступ на фронті і, за словами генерала Тарнавського, вже досягла часткового успіху на деяких ділянках.
Зокрема, ворог не припиняє штурмувати Авдіївку, хоча зазнає колосальних втрат у живій силі і техніці. За даними DeepState, протягом останнього тижня у ЗС РФ є "значні успіхи" у просуванні на окремих ділянках.
За словами ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, військово-політичне керівництво РФ кидатиме окупантів на Авдіївку, щоб захопити місто до 15 березня - коли відбуватимуться "президентські вибори" в Росії. При цьому в українського командування розроблено план дій, якщо ворог спробує оточити місто.
Однак "реальної загрози" оточенню міста немає, зазначив спікер військ "Таврія" Олександр Штупун. При тумані і сніжній погоді ворог більше використовує військову техніку, оскільки в такій ситуації обидві сторони не можуть застосовувати БПЛА.
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