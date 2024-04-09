РФ планувала перекинути в Чорне море МРК "Серпухов": у ГУР розкрили деталі

Для військових об'єктів на території РФ безпечних місць більше немає, підкреслив Андрій Юсов.

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На МРК Серпухов сталася пожежа / Колаж: Главред, фото: ГУР

Спікер Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про те, що виведений з ладу на Балтиці ракетний корабель РФ "Серпухов" готували до перекидання в Чорне море.

Як підкреслив він в ефірі Радіо Свобода, це пов'язано з тим, що ворог прагне заповнити втрати частини Чорноморського флоту.

"З огляду на втрати Чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні й довгі", - сказав представник військової розвідки. відео дня

Водночас він пояснив, що внаслідок пожежі МРК "Серпухов" вигорів, проте корабель залишається на плаву, проте сучасне технологічне обладнання виведено з ладу, пошкоджено, і для того, щоб відремонтувати судно, потрібен тривалий час.

Юсов також додав, що для військових об'єктів на території РФ безпечних місць більше немає.

Дивіться відео - коментар Андрія Юсова:

/ Скриншот

Ракетний корабель Серпухов Російський ракетний корабель Серпухов - малий ракетний корвет проєкту 21631 "Буян-М". Це 5-й корабель у цій серії. Росія спустила його на воду у 2015 році. На початку квітня цього року корабель відзначив своє дев'ятиріччя. Довжина - 74 метри, ширина 11, а висота становить 6,6 метра. Спочатку Серпухов був кораблем Чорноморського флоту РФ, проте пізніше його під номером 563 ввели до складу Балтійського флоту російських окупантів. На кораблі Серпухов була пускова установка на 8 крилатих ракет Онікс. Росіяни планували розмістити на ньому і ракети Циркон та Калібр.

Раніше повідомлялися подробиці пожежі під Калінінградом. Пожежа всередині ракетного корабля Серпухов призвела до того, що його засоби зв'язку та автоматизації повністю виведені з ладу, сказали у військовій розвідці України.

Нагадаємо, Сили оборони України затопили третину військових кораблів РФ у Чорному морі під час повномасштабної війни, сказав Дмитро Плетенчук. За словами представника ВМС, для ударів по низці ворожих об'єктів застосовувалася протикорабельна ракета Нептун.

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов", повідомило 8 квітня РБК-Україна з посиланням на спецслужби. Згідно з даними журналістів, пожежа на кораблі сталася 7 квітня. Причин загоряння не встановлено.

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