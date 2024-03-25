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Під удар потрапили літаки та кораблі: експерт розповів, чим ЗСУ вдарили по Криму

Юрій Берендій
25 березня 2024, 03:20
Військовий експерт зазначає, що ураження двох російських десантних кораблів в Криму матиме фатальні наслідки для російської логістики.
Під удар потрапили літаки та кораблі: експерт розповів, чим ЗСУ вдарили по Криму
ЗСУ завдали дуже потужного удару по російській логістиці / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

24 березня українські військові успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ. Засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний, в ефірі Radio NV вказав, що удар, ймовірно, був нанесений крилатими ракетами Storm Shadow або модифікованим "Нептуном".

За його словами, ця нанесе суттєвого удару по логістиці росіян в тимчасово окупованому Криму.

"Великих десантних кораблів у Росії не так мало, тому що це вже, мабуть, шостий корабель. Якщо вони не пошкоджені, а знищені, це також дуже потужний удар по логістиці. Бо цими кораблями можна перевезти або батальйон (300 солдат), або бронетехніку. Але зазвичай Росія снаряди, шахеди, боєприпаси більше такими кораблями перевозить. Тобто дуже потужний удар по російській логістиці", - наголосив Нарожний.

відео дня

Він додав, через те, що нафтобаза по якій було завдано удару була поруч з аеродромом, ймовірно, спалахнуло паливо для літаків.

Також, військовий експерт, посилаючись на російських так званих "воєнкорів", припустив, що внаслідок удару є значні втрати серд російських військових. Пропагандисти стверджують, що загинуло до 50 військовослужбовців, з них 30 – офіцери. Також повідомляється про пошкодження трьох літаків на аеродромі.

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Удари по тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 березня у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Росією Криму було чутно сильні вибухи, про що повідомляють місцеві Telegram-канали.

31 січня, Повітряні сили України, ймовірно, здійснили удар по аеродрому Бельбек на тимчасово окупованому Криму. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук опублікував у своєму Telegram-каналі відео з аеродрому Бельбек.

20 грудня у тимчасово окупованому Криму під ракетний удар потрапили військова частина і Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ.

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