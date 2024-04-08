Ракетний корабель під Калінінградом виведено з ладу: у ГУР розкрили деталі, кадри

Пожежа всередині ракетного корабля Серпухов призвела до того, що його засоби зв'язку та автоматизації повністю виведені з ладу, сказали у ГУР.

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На військові кораблі РФ чекають нові інциденти - ГУР МО / Колаж: Главред, фото: ГУР

У місті Балтійськ Калінінградської області агресора Росії вигорів ракетний корабель Серпухов. Пожежа всередині військового судна призвела до повного знищення його засобів зв'язку та автоматизації. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР, на відновлення боєздатності ракетного корабля Серпухов знадобиться багато часу.

"7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов", - вказали в розвідці. відео дня

У ГУР МО також додали, що будуть виводитися з ладу й інші російські військові кораблі.

"Гуркіт не знає меж. Далі буде!" - підкреслили у військовій розвідці.

Ракетний корабель Серпухов Російський ракетний корабель Серпухов - малий ракетний корвет проєкту 21631 "Буян-М". Це 5-й корабель у цій серії. Росія спустила його на воду у 2015 році. На початку квітня цього року корабель відзначив своє дев'ятиріччя. Довжина - 74 метри, ширина 11, а висота становить 6,6 метра. Спочатку Серпухов був кораблем Чорноморського флоту РФ, проте пізніше його під номером 563 ввели до складу Балтійського флоту російських окупантів. На кораблі Серпухов була пускова установка на 8 крилатих ракет Онікс. Росіяни планували розмістити на ньому і ракети Циркон та Калібр.

Дивіться відео, як сталася пожежа на військовому кораблі Серпухов:

Військовий корабель Серпухов виведений з ладу - ГУР / Скриншот Главред

Удари України по військових об'єктах та кораблях Росії - головні новини:

Результативні атаки Сил оборони України по військових об'єктах окупантів у Криму можуть призвести до серйозних проблем для Чорноморського флоту РФ, зазначив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він акцентував увагу на тому, 24 березня армія України уразила будівлю військово-морської бази загарбників в окупованому Севастополі.

Сили оборони України затопили третину військових кораблів РФ у Чорному морі під час повномасштабної війни, сказав Дмитро Плетенчук. За словами представника ВМС, для ударів по низці ворожих об'єктів застосовувалася протикорабельна ракета Нептун.

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов", повідомило 8 квітня РБК-Україна з посиланням на спецслужби. Згідно з даними журналістів, пожежа на кораблі сталася 7 квітня. Причин загоряння не встановлено.

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