РФ перекидає на фронт танки Т-54, які почали робити ще до народження Путіна - CIT

Як пишуть західні аналітики, російські окупанти почали знімати зі зберігання танки Т-54, які почали виробляти ще в 1940-х роках.

Росіяни змушені використовувати дуже стародавні танки - CIT / колаж фото CIT і скріншот з відео

В армії російських агресорів почали знімати зі зберігання танки Т-54 І Т-55, які надійшли в серійне виробництво ще до народження російського диктатора Володимира Путіна – в кінці 1940-х років. Про це повідомили представники моніторингової групи Conflict Intelligence Team.

Аналітики організації заявляють, що перекидання танків стартувало на Далекому Сході РФ було помічено перекидання танків серії Т-54 і Т-55. В першу чергу був зафіксований ешелон з міста Арсеньєв (Приморський край). Згідно з картами, в ньому розташована 1295-а центральна база резерву і зберігання танків російської армії

Аналітики CIT підкреслюють, що зняття зі зберігання танків такої модифікації зафіксовано вперше.

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Крім того, група проаналізувала супутникові знімки і зафіксувала перекидання як мінімум 191 танка з червня по листопад минулого року ‒ але, ймовірно, в основному модифікації Т-62.

Довідка. Т-54 - радянський середній танк. Прийнятий на озброєння армією СРСР відразу після закінчення Другої світової війни в 1946 році. Серійно випускався з 1947 року, при цьому постійно модернізуючись. З 1958 року випускалася його модифікація під назвою Т-55, яка була відмінно пристосована до бойових дій після ядерного бомбардування. У 1961-1967 роках його на озброєнні змінив танк Т-62. Але на окремих заводах випускали Т-55 аж до 1979 року.

Скільки танків втратили агресори в боях з ЗСУ

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія в боях з Україною втратила від 2000 до 2300 танків.

"Вони не виробляють і не ремонтують настільки, щоб компенсувати ці втрати. Їх нинішній бронетанковий флот на фронті приблизно вдвічі менший, ніж на початку війни", - сказав Генрі Бойд, науковий співробітник IISS.

Трохи пізніше західні ЗМІ писали з посиланням на дані моніторингової групи Oryx, з 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор, РФ, втратила в боях з ЗСУ як мінімум тисячу своїх танків, а ще понад 500 екземплярів бронетехніки захопили українські бійці.

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