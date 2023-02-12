"Відступаєш - розстріл": вагнерівець розповів про шалені втрати окупантів

Російські командири розстрілювали вагнерівців навіть якщо ті боялися йти в наступ.

Про окупантів величезні втрати / Міноборони РФ

Вагнерівці, які потрапили в полон ЗСУ, розповіли правду про втрати окупантів на війні в Україні. Тих, у кого з'являється хоч якийсь сумнів, на місці розстрілюють власні командири. Про це повідомляє CNN.

"Нас було 90 осіб. Шістдесят загинули під час першого штурму (населеного пункту в районі Білогорівки - Главред) під мінометним вогнем. Кілька людей отримали поранення", - каже один з окупантів.

Інший зізнався, що був в угрупованні, яке захоплювало Лисичанськ. Він підтвердив те, що російське командування хвилями відправляли бійців "на забій".

"Перші кроки в ліс були важкими. З 10 хлопців семеро загинули відразу. Ви не можете допомогти пораненим. Українці вели по нас щільний вогонь, тому навіть якщо їх поранення незначні, треба йти далі, інакше під вогонь потрапляєш ти. П'ять днів ти працюєш, люди вмирають біля тебе, моляться Богу, благають води. Ви думаєте, що можете покласти зброю, і більше нічого не станеться. Але ні, просто хвиля за хвилею. Якщо одна група зазнає невдачі, то відразу відправляють іншу. Якщо і вона зазнає невдачі - відправляють третю", - сказав окупант.

Попри великі втрати, вагнерівцям не дозволяли відступити.

"Якщо не виконаємо наказ, нас уб'ють. Одна людина залишилася на позиції, він дуже злякався, це був його перший штурм. Про це доповіли командуванню, його відвели на 50 метрів від бази. Він Рив собі могилу, а потім був розстріляний ... У мене просто було бажання вижити, за всяку ціну. Однак альтернатива йти через мінні поля на українську артилерію була такою ж смертельною", - зізнався окупант.

Вони також розповіли, що під час вербування ув'язненим брехали, розповідаючи про іноземні війська в Україні.

"Ми думали, що будемо воювати з поляками і різними найманцями. Ми не думали, що там хтось залишився в українській армії. Ніхто насправді не думав, що ЗСУ дійсно будуть воювати за свою країну, за своїх близьких", - додав один з полонених.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екс-командувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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