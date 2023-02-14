Військовий експерт пояснив, чому росіяни на фронті несуть величезні втрати

Неякісні новомобілізовані бійці і нестача техніки – головні причини того, що РФ почала зазнавати на фронті більші втрати, аніж раніше, каже експерт.

Чому росіяни на фронті несуть більші, ніж раніше, втрати - відповідь експерта / колаж фото і скріншот з відео

Неякісний особовий склад призвів до того, що окупанти в боях ЗСУ почали втрачати набагато більше бійців, ніж раніше. Про це заявив військовий оглядач Олександр Коваленко під час ефіру на "5 каналі".

"Але якщо ми говоримо про комплектацію середньостатистичного підрозділу, то вона залежить не тільки від того, чи є там повний склад, ще й присутність ББМ необхідна. Отже, дефіцит техніки, непрофесійний особовий склад. І все це в комплексі закінчується тим, що вони мають ось такі великі втрати. Якщо ми говоримо про можливість компенсації цих втрат, то, знову ж таки, вона буде непрофесійна і неякісна", − говорить він.

Більше того, каже Коваленко – російські окупанти, щоб ввести в оману ЗСУ, кидають новомобілізованих у безперспективні атаки.

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"Кілька тижнів тому росіяни в Запорізькій області намагалися здійснювати ось такі штурмові дії в напрямку Оріховаце була імітація, коли використовувалася виключно піхотна складова з мінімальним використанням техніки - ББМ. При цьому майже всі вони були знищені. Це і була імітація - відволікання уваги. Зараз щось схоже відбувається і від Сватового до Кремінної", − підсумував експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екс-командувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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