ЗСУ поклацали: Росія втратила майже всі свої найкращі бойові танки - IISS

Росія, після вторгнення в Україну, вже втратила близько половини своїх кращих бойових танків і щосили намагається їх замінити.
Як пише Sky News з посиланням на дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила від 2000 до 2300 танків.
Тепер Москва була змушена спиратися на більш старі моделі радянських часів.
"Вони не виробляють і не ремонтують настільки, щоб компенсувати ці втрати. Їх нинішній бронетанковий флот на фронті приблизно вдвічі менший, ніж на початку війни", - сказав Генрі Бойд, науковий співробітник IISS.
Однак московські Військово-повітряні сили все ще в основному неушкоджені, і країна може розгорнути їх активніше на наступному етапі війни, повідомили в IISS.
Оцінка зроблена в той момент, коли Україна готується отримати партію танків із заходу, включаючи американські Abrams, німецькі Leopard і британські Challenger, чиї можливості значно перевищують старі російські моделі.
Втрати Росії станом на 15 лютого
За офіційними даними Генштабу, ЗСУ ліквідували 690 воїнів у ворожій армії на добу.
Загалом кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників – майже 140 тисяч.
З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили 3290 ворожих танків і 6507 ББМ. Розбито 2 303 російські артилерійські системи, 466 систем реактивної артилерії та 236 систем ППО противника.
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