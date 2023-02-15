ЗСУ поклацали: Росія втратила майже всі свої найкращі бойові танки - IISS

Як повідомляють експерти, Москва була змушена спиратися на більш старі моделі радянських часів.

Військові РФ / t.me/mod_russia

Росія, після вторгнення в Україну, вже втратила близько половини своїх кращих бойових танків і щосили намагається їх замінити.

Як пише Sky News з посиланням на дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила від 2000 до 2300 танків.

Тепер Москва була змушена спиратися на більш старі моделі радянських часів.

відео дня

"Вони не виробляють і не ремонтують настільки, щоб компенсувати ці втрати. Їх нинішній бронетанковий флот на фронті приблизно вдвічі менший, ніж на початку війни", - сказав Генрі Бойд, науковий співробітник IISS.

Однак московські Військово-повітряні сили все ще в основному неушкоджені, і країна може розгорнути їх активніше на наступному етапі війни, повідомили в IISS.

Оцінка зроблена в той момент, коли Україна готується отримати партію танків із заходу, включаючи американські Abrams, німецькі Leopard і британські Challenger, чиї можливості значно перевищують старі російські моделі.

Втрати Росії станом на 15 лютого

За офіційними даними Генштабу, ЗСУ ліквідували 690 воїнів у ворожій армії на добу.

Загалом кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників – майже 140 тисяч.

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили 3290 ворожих танків і 6507 ББМ. Розбито 2 303 російські артилерійські системи, 466 систем реактивної артилерії та 236 систем ППО противника.

Читайте також: