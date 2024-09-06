УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"РФ може провести контрнаступ на Курщині взимку": експерт розкрив плани Путіна

Альона Вороніна
6 вересня 2024, 01:35
14
Зараз окупанти не будуть проводити контрнаступальну операцію на Курщині – вони відкладуть це питання на пізніше.
Михаил Жирохов, Владимир Путин
РФ може провести контрнаступ на Курщині взимку, вважає Жирохов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Російські загарбники не будуть проводити контрнаступ на Курщині найближчим часом, але можуть здійснити його взимку або навесні.

Окупанти до того часу збиратимуть сили для цього кроку. Таку думку висловив військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов в інтерв'ю Главреду.

"На мою думку, наразі росіяни не будуть проводити контрнаступальну операцію на Курщині. Вони мають намір залишити такі плани на зимовий або зимово-весняний період, коли зможуть зібрати потрібні сили", – зазначив він.

відео дня

За словами експерта, російські окупанти можуть приймати рішення щодо можливості проведення такого контрнаступу після битви за Покровськ.

"Після того, коли буде зрозуміло, якими будуть підсумки битви за Покровськ, росіяни отримають можливість для перекидання своїх військ та застосування більшої кількості резервів. Тоді вже вони вирішуватимуть питання щодо проведення контрнаступу на Курщині", – зазначив Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у НАТО оцінили перебіг Курської операції і заявили, що Україна "багато" досягла. Столтенберг іще раз підкреслив, що ідеться про "самооборону" України.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили вже близько 2 квадратних кілометрів територій на Харківщині – з'явились дивовижні деталі про звільнення територій.

Нагадаємо, РФ у серпні завдала найпотужніших ударів по Україні, використавши 790 "Шахедів" і 228 крилатих ракет. Цей місяць був найпотужнішим по обстрілах за весь час повномасштабного вторгнення, зазначив експерт.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Михайло Жирохов Курська область Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Усе перетворилося на попіл: вогонь знищив половину села в Харківській області

Усе перетворилося на попіл: вогонь знищив половину села в Харківській області

02:12 Україна
"РФ може провести контрнаступ на Курщині взимку": експерт розкрив плани Путіна

"РФ може провести контрнаступ на Курщині взимку": експерт розкрив плани Путіна

01:35 Світ
Усе горіло і диміло: ЗСУ знищили окупантів термобаричними снарядами

Усе горіло і диміло: ЗСУ знищили окупантів термобаричними снарядами

00:43 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання 9500

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

Лише геній побачить кота у загадці за 5 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність 3683

Лише геній побачить кота у загадці за 5 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи 3408

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи

Вони дуже поспішають : офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ 2694

"Вони дуже поспішають": офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ

Останні новини

02:22

Чому завжди потрібно вмивати обличчя вранці: у Мережі здивували причиною

02:12

Усе перетворилося на попіл: вогонь знищив половину села в Харківській областіФотоВідео

01:35

"РФ може провести контрнаступ на Курщині взимку": експерт розкрив плани Путіна

00:55

Путіністка Валерія несподівано підтримала Україну

00:43

Усе горіло і диміло: ЗСУ знищили окупантів термобаричними снарядамиВідео

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
05 вересня, четвер
23:55

На колінах і в сльозах: Симоньян влаштувала цирк у школі Беслана

22:36

РФ може програти: Зеленський розкрив мету операції ЗСУ на Курському напрямку

22:25

Син і донька: у мережі з'явилися фото дітей Потапа і Насті Каменських

22:13

Що означає "ні на шаг": чому багато хто помиляється щодо цього висловуВідео

Реклама
22:13

Ви неправильно заряджали iPhone: чоловік показав геніальний лайфхакВідео

22:04

ЗСУ зупинили жорсткий наступ РФ на "гарячому" напрямку - Сирський

21:47

"Обробився": кум втікача Влада Ями розповів про його повернення в Україну

21:29

"Непрості моменти": зрадниця Ані Лорак занила через проблеми з донькою

21:13

На Закарпатті повідомили про смерть мобілізованого в ТЦК: реакція омбудсмена

20:50

Що найкраще приваблює гроші та успіх: який талісман обов'язково має бути вдома

20:27

З'явились хороші новини: якими будуть графіки вимкнення світла 6 вересня

20:26

Путін досі вірить, що може перемогти Україну, але на нього чекають болісні зміни – FT

20:22

ЗМІ розкрили головний нюанс ядерної "вундерваффе" Росії

20:12

Удари по РФ: Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень

19:50

Вдарить +12, увірвуться дощі та грози: у яких областях буде штормовий вітер

Реклама
19:30

Який годинник справжній: тільки найрозумніший розгадає загадку за 8 секунд

19:12

Серйозне посилення: Зеленський оцінив передачу Україні нової системи Patriot

19:10

Іран передає Росії балістичні ракети?Погляд

19:07

Потужний контрнаступ ЗСУ: з'явились дивовижні деталі про звільнення територій

19:02

790 "Шахедів" і 228 крилатих ракет: РФ у серпні завдала найпотужніших ударів по УкраїніВідео

18:54

У НАТО про перебіг Курської операції: Україна "багато" досягла

18:45

Чому нелогічно знижувати облікову ставку і яка причина занепаду бізнесу у прифронтових регіонах: економіст вказав на помилку НБУ

18:23

Буряк легко зберегти до весни: що покласти поруч із ним

18:19

Врятувати сина від рідкісної хвороби: батько придумав власні ліки

18:08

Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?

18:07

В Офісі генпрокурора прокоментували інформацію про "смерть Шуфрича"

17:50

Непоправна втрата: на фронті загинув син відомого письменника

17:48

Як швидко розморозити рибу без мікрохвильової печі: кухар розкрив дієві методи

17:48

Будуть ідеальними не один рік: 3 найкращі способи, як і де краще зберігати сухофруктиВідео

17:35

Прийдуть біди та нещастя: що не можна мити 6 вересня - прикмети

17:26

Здогадаються не всі: чому не можна носити срібло і золото разом - неочевидні причиниВідео

17:16

Початок навчального року: експерт розказав, як повернути режим сну дитині

16:54

Україні подарували систему Patriot: президент Румунії оприлюднив закон

16:34

Колишнього чоловіка Шеннен Доерті заарештували у США

16:28

"Вони дуже поспішають": офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ

Реклама
16:20

Під завалами ще є люди: в Полтаві зросла кількість загиблих і постраждалих від удару РФФото

16:16

Без РФ закінчити війну складно: Зеленський анонсував план майбутніх переговорів

16:07

Вірять у "мир" Путіна: Австрія запропонувала майданчик для переговорів України

16:06

Особлива донька путіністки Мілявської вигуляла бікіні

15:55

Як підготувати город до зими восени: що потрібно зробити у вересні

15:52

Рада призначила віцепрем'єрів: які напрямки очолять Кулеба і Стефанішина

15:47

Всім відомі кільця Сатурна зникнуть з планети вже за кілька місяців - що сталось

15:40

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

15:26

В уряді Британії хочуть терміново "розворушити" процес створення спецтрибуналу РФ

15:14

ЗСУ можуть піти на Льгов і Курчатов: прогноз розвитку операції в Курській області

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погоди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти