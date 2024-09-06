"РФ може провести контрнаступ на Курщині взимку": експерт розкрив плани Путіна

Зараз окупанти не будуть проводити контрнаступальну операцію на Курщині – вони відкладуть це питання на пізніше.

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РФ може провести контрнаступ на Курщині взимку, вважає Жирохов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Російські загарбники не будуть проводити контрнаступ на Курщині найближчим часом, але можуть здійснити його взимку або навесні.

Окупанти до того часу збиратимуть сили для цього кроку. Таку думку висловив військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов в інтерв'ю Главреду.

"На мою думку, наразі росіяни не будуть проводити контрнаступальну операцію на Курщині. Вони мають намір залишити такі плани на зимовий або зимово-весняний період, коли зможуть зібрати потрібні сили", – зазначив він. відео дня

За словами експерта, російські окупанти можуть приймати рішення щодо можливості проведення такого контрнаступу після битви за Покровськ.

"Після того, коли буде зрозуміло, якими будуть підсумки битви за Покровськ, росіяни отримають можливість для перекидання своїх військ та застосування більшої кількості резервів. Тоді вже вони вирішуватимуть питання щодо проведення контрнаступу на Курщині", – зазначив Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, РФ у серпні завдала найпотужніших ударів по Україні, використавши 790 "Шахедів" і 228 крилатих ракет. Цей місяць був найпотужнішим по обстрілах за весь час повномасштабного вторгнення, зазначив експерт.

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