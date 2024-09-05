Потужний контрнаступ ЗСУ: з'явились дивовижні деталі про звільнення територій

Українські військові звільнили вже близько 2 квадратних кілометрів територій на Харківщині.

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Українські військові звільнили 2 кв. км території в Харківській області / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Українські військові контрнаступають у Харківській області. Вони змогли звільнити вже близько 2 квадратних кілометрів територій. Про це заявив командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула", повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що такий прорив українських військових став справжньою несподіванкою для ворога. Водночас ситуація залишається напруженою у зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.

"Звільнили добрий шматок української землі. Близько 2 квадратних кілометрів. У дуже критичному для ворога місці. І цим дали ворогові смачний дзвінкий ляпас. Тим, що змогли. Ворог не знав, що ми плануємо цю операцію, не був готовий", - сказав Волохов. відео дня

При цьому зазначається, що в ході контрнаступу українські військові застосували у 2,5 разів менше сил, ніж було у ворога. Ліквідувати вдалося щонайменше 200 окупантів.

Однак ворог хоче помститися, тому вони постійно намагаються "задавити" українських військових постійними штурмами.

"Він намагається накопичити бронетехніку та піхоту в районах, з яких можна швидко доїхати. Артилерія працює дуже активно. Ми своєю чергою не даємо артилерії часу", - додав він.

Хто такий Микола Волохов? Микола Волохов з позивним "Абдула" захищає Україну у складі 3-ї окремої штурмової бригади у підрозділі "Терра" на Бахмутському напрямку. У цивільному житті Микола – мотогонщик, та зараз він – аеророзвідник. Шлях воїна чоловік обрав 2014-го – під час боїв за Маріуполь, повідомляє УП.

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