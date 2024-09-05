790 "Шахедів" і 228 крилатих ракет: РФ у серпні завдала найпотужніших ударів по Україні

Цей місяць був найпотужнішим по обстрілах за весь час повномасштабного вторгнення, зазначив експерт.

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РФ у серпні завдала найпотужніших ударів по Україні, зазначив Храпчинський/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, скрін

Країна-агресорка Росія упродовж серпня цього року випустила по Україні близько 790 дронів-камікадзе "Шахед" і понад 228 крилатих ракет.

Удари по Україні у серпні були найпотужнішими за весь час повномасштабного вторгнення. Про це сказав заступник директора компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі "Київ 24".

"За серпень по Україні було випущено близько 790 "Шахедів" і понад 228 крилатих ракет – це тільки крилатих, ми не кажемо про балістичні ракети. Тобто серпень був найпотужнішим по обстрілах за весь час повномасштабного вторгнення", – сказав він. відео дня

Також він наголосив, що, на відміну від минулих місяців, коли були масовані обстріли, саме ці удари були спрямовані в основному по цивільних об’єктах. Він зазначив, що Росія ніколи не воювала військовим шляхом, вона воює терористичним.

Водночас Храпчинський зазначив, що масовані удари окупантів по Україні ракетами і дронами створюють суттєве навантаження на протиповітряну оборону і мобільні групи.

"Безумовно це суттєве навантаження. За рахунок прольоту цих безпілотників типу "Шахед", за рахунок складної траєкторії – це суттєве навантаження і на мобільні групи, і на протиповітряну оборону. Уявіть собі 12 годин, коли хлопці в мобільних групах намагаються все це перехопити. Зрозуміло, що є системи, які допомагають виявити, де цей повітряний об’єкт є. Але не забувайте, що кожний військовий, котрий стоїть за браунінгом, це балістичний калькулятор, який мусить розуміти, в який час йому потрібно почати стріляти для того, щоб влучити в той "Шахед". І це насправді досить складно", – пояснив він.

Анатолій Храпчинський про удари РФ по Україні/ скрін

Дивіться відео з коментарем Храпчинського щодо ударів по Україні у серпні:

Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Унаслідок удару загинуло 55 людей і понад 200 отримали поранення. Згодом стало відомо, що часовий проміжок між тривогою та прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Відбулося часткове руйнування однієї з будівель інституту, багато людей опинилися під завалами.

Президент США Джо Байден відреагував на удар Росії по Полтаві, де загинули понад півсотні людей. Байден засудив атаку по Полтаві і назвав її жахливою. Але у США заявили, що після цього не змінили свою політику щодо ударів американською зброєю вглиб РФ.

Нагадаємо, РФ вдарила по Україні балістикою ввечері 4 вересня. Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів в межах Сумської та Полтавської областей.

Також раніше повідомлялося, що РФ змінює тактику ударів по Україні – у Зеленського попередили про загрозу і назвали міста. РФ перестала маскувати свої удари по цивільних об'єктах на території України, та, ймовірно, буде підвищувати градус ескалації, зазначив Подоляк.

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