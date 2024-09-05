У НАТО про перебіг Курської операції: Україна "багато" досягла

Столтенберг іще раз підкреслив, що ідеться про "самооборону" України.

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У НАТО оцінили Курську операцію ЗСУ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Україна "багато" досягла у Курській операції, а проте генсек НАТО Єнс Столтенберг відмовився поки оцінювати її майбутній перебіг.

Столтенберг вважає, що Україні невдовзі доведеться робити "складний" вибір.

"Тільки українці можуть зробити складний необхідний вибір, наприклад, щодо того, куди розгорнути свої сили і який тип війни доречний у цій ситуації", - цитує генсека "Голос Америки". відео дня

Він іще раз наголосив, що Україна "має право на самооборону", зокрема "досягнення військових цілей" на території Росії.

Безпосередньої загрози для НАТО від Курської операції немає, переконаний Столтенберг.

Що таке Голос Америки? Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

Курська операція - останні новини

Як писав Главред, Україна має намір безстроково утримувати взяті під контроль російські території в Курській області. Сама Курська область, зауважив президент Володимир Зеленський, є частиною "мирного плану", запропонованого, зокрема, США.

Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що Курська операція в цілому відкрила агресора Росію не з найкращої сторони, адже місцеве населення не пішло в ополчення, щоб захистити навіть власний дім, а місцева влада на правоохоронці просто втекли.

Разом з тим, небажання Москви захищати Курську область сильно вдарило по рейтингу самого Путіна. Також із досліджень випливає, що росіяни бояться нової хвилі мобілізації.

Нині і Росія, і Україна, схоже, воюють за стратегію, погоджуються аналітики. У разі захоплення Москвою Покровська і Часового Яру у ворога з'явиться плацдарм для наступу, наприклад, на Дніпропетровську область.

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