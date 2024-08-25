Що змінить для України перемога Трампа на виборах у США: Зеленський зробив заяву

Для розуміння рівня майбутньої підтримки України з боку США варто дочекатися результатів президентських виборів, які заплановані на листопад 2024 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю індійським ЗМІ.
Відповідаючи на питання про можливий розвиток подій у разі обрання Дональда Трампа, він сказав, що ситуація стане зрозумілою у листопаді.
За словами Зеленського, в ході особистих переговорів із Дональдом Трампом, американський мільярдер обіцяв підтримувати Україну в разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах.
"Але я не отримав жодних сигналів від його команди про те, чи, власне, від нього, бо ми мали одну двосторонню розмову… Під час війни ми мали одну телефонну розмову. І я чув меседжі лише, що він буде підтримувати Україну, що він прагне зупинити війну, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною. Оце всі меседжі, які я отримав від нього безпосередньо", - сказав Зеленський.
Він також дожав, що не може прогнозувати рівень підтримки України з боку США.
"Давайте подивимося, що буде в листопаді", - закликав він.
Вибори президента США 2024
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.
У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.
Заяви Трампа щодо України - що відомо про вибори в США
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що його політична опонентка Камала Гарріс зустрічалася з російським президентом Володимиром Путіним у Європі на початку 2022 року, після чого Росія незабаром вторглася в Україну.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, обговоривши ситуацію в Україні та важливість мирного врегулювання конфлікту з Росією. Представник Республіканської партії Борис Пінкус зазначив, що розмова пройшла успішно, і Трамп прагне справедливого миру в Україні.
Політолог Андрій Золотарьов, директор аналітичного центру "Третій сектор", оцінив президентську кампанію в США, зазначивши, що шанси Камали Гарріс і Дональда Трампа наразі рівні, хоча багато хто прогнозує перемогу Трампа.
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