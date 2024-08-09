Гарріс і Трамп остаточно домовились про дебати: коли вони пройдуть

Кандидати у президенти США віцепрезидентка Камала Гарріс і ексочільник країни Дональд Трамп домовились щодо проведення дебатів.
Відомо, що місцем проведення стане телеканал ABC, про що він повідомив у соцмережі Х. Дебати пройдуть 10 вересня.
"ABC News проведе дебати кандидатів у президенти, які відповідають вимогам, 10 вересня на ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC", - йдеться у повідомленні.відео дня
Вибори президента США 2024
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.
У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.
Дебати Гарріс і Трампа - що відомо
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп відмовлявся дебатувати з Гарріс, оскільки на той момент вона ще не була офіційним учасником перегонів за крісло глави Білого дому. Пізніше він дав згоду на пропозицію Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.
Однак, директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс Майкл Тайлер заявив, що вона не погодиться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів на каналі Fox News.
Після такої відмови, Трамп накинуся з критикою та образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".
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