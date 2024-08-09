Гарріс і Трамп остаточно домовились про дебати: коли вони пройдуть

ABC News проведе дебати кандидатів у президенти, які відповідають вимогам.

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Гарріс і Трамп домовились про дебати / колаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Кандидати у президенти США віцепрезидентка Камала Гарріс і ексочільник країни Дональд Трамп домовились щодо проведення дебатів.

Відомо, що місцем проведення стане телеканал ABC, про що він повідомив у соцмережі Х. Дебати пройдуть 10 вересня.

"ABC News проведе дебати кандидатів у президенти, які відповідають вимогам, 10 вересня на ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC", - йдеться у повідомленні. відео дня

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Дебати Гарріс і Трампа - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп відмовлявся дебатувати з Гарріс, оскільки на той момент вона ще не була офіційним учасником перегонів за крісло глави Білого дому. Пізніше він дав згоду на пропозицію Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

Однак, директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс Майкл Тайлер заявив, що вона не погодиться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів на каналі Fox News.

Після такої відмови, Трамп накинуся з критикою та образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

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