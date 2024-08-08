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Мирна передача влади під питанням: Байден відповів, що буде, якщо Трамп програє вибори

Анна Ярославська
8 серпня 2024, 08:10
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Джо Байден оцінив загрозу, яка виходить від колишнього президента США і нині кандидата від республіканців Дональда Трампа.
Джо Байден, Дональд Трамп
Байден не впевнений, що передача влади в США пройде мирно, якщо Трамп програє / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент США Джо Байден заявив, що "зовсім не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Дональд Трамп програє вибори в президентських перегонах 2024 року.

Байден дав перше інтерв'ю з моменту оголошення про те, що він не боротиметься за переобрання на посаду президента. Під час бесіди з головним кореспондентом CBS News, він торкнувся загрози, яка виходить від колишнього президента США і нині кандидата від республіканців Дональда Трампа.

На запитання, чи впевнений він у тому, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден відповів, що "ні".

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"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори", - сказав чинний глава Білого дому.

"Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виконавчих округах, де люди підраховують голоси", - додав Байден.

Вибори у США 2024 - останні новини

2 серпня у США відбулося голосування, під час якого демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням Демократичної партії, цим кандидатом стала віцепрезидентка Камала Гарріс.

Кандидатура Гарріс на пост президента США з'явилася після того, як 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів. Тоді Байден підтримав віцепрезидента Камалу Гарріс як нового кандидата від демократів.

Згідно з опитуванням опитування CBS News, кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента на виборах США Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1%.

Зазначається, що Гарріс підтримують 50%, Трампа - 49%.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

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