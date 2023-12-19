РФ може напасти на Молдову та країни Балтії: Хофман закликав Європу готуватись

Хофман нагадав за триваючу агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна, та становлення Кремля на "військові рейки".

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Росія готується до нового нападу / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Начальник штабу бельгійської армії адмірал Мішель Хофман заявив, що країна-агресорка Росія в майбутньому може відкрити другий фронт у Європі, і напасти на Молдову чи країни Балтії.

Головнокомандувач армією Бельгії на VRT News закликав Європу підготуватися та попередив про можливу війну з РФ. Хофман також нагадав за триваючу агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна, та становлення Кремля на "військові рейки".

"Ми бачимо, що Росія перейшла до військової економіки. Я думаю, ми мали б рацію, якби турбувалися... У жодному разі не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт коли-небудь у майбутньому. Або на півдні, або в Молдові, або країнах Балтії", - заявив адмірал. відео дня

Він додав, що такий напад не виключений "через кілька років". На думку бельгійського воєначальника, РФ може бути ослаблена через війну проти України, що породжується, проте вона "зрештою відновить свою військову машину і відновить свої збройні сили".

"Вони вже показали, що у них є бажання напасти на сусіда. Ми повинні побачити, що у нас є можливість запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати у разі потреби", - наголошує він.

Нагадаємо, що Німеччині доведеться вести оборонну війну проти РФ. Брейер скаржиться, що Бундесвер недостатньо оснащений для захисту Альянсу. Він також стурбований тим, що РФ зараз переозброюється.

Росія спроможна вести війну ще у 2024 році. Ступак зазначив, що у росіян є політичні плани вийти до річки Дніпро, але ще існують військові та економічні спроможності країни-агресорки Росії.

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