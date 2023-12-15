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Росія спроможна вести війну ще у 2024 році: експерт розкрив, на що розраховують росіяни

Юлія Закрепа
15 грудня 2023, 13:59
У країни-агресорки Росії є політичні плани вийти до річки Дніпро, але існують ще військові та економічні спроможності
Росія спроможна вести війну ще у 2024 році: експерт розкрив, на що розраховують росіяни
Росіяни можуть воювати ще рік / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що у росіян є політичні плани вийти до річки Дніпро, але ще існують військові та економічні спроможності країни-агресорки Росії.

"У Росії є політичні плани вийти до річки Дніпро, але існують ще військові та економічні спроможності. Росіяни запланували, що 2024 рік - це вирішальний рік для ВПК РФ. Вже заплановано 110 млрд євро на ВПК, 25 млрд євро на силовиків, і такий орієнтир у них стоїть до 2025 року. Це вперше озвучив Шойгу. Чому саме до 2025 року? Тому що в листопаді 2024 року відбудуться вибори у США", - підкреслив Ступак у ефірі телеканалу Еспресо.

Військовий експерт також додав, що за розрахунками росіян на виборах президента США перемагає хто завгодно, тільки не демократи.

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"Раніше Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години. Росіяни розраховують на те, що у 2025 році новий президент США зайде у Білий дім і зупинить війну. Тому далі горизонт планування ВПК у росіян відсутній. Швидше за все, росіяни будуть розглядати ці вливання вже ближче до листопада, коли будуть розуміти, хто перемагає на виборах у США. Але все може змінитися у будь-який момент", - наголосив Ступак.

Нагадаємо, що Світан назвав дві області, які має на меті окупувати РФ. Росія має певні стратегічні цілі у війні проти України. Однією з таких цілей є повна окупація Донецької та Луганської областей з метою їх приєднання до РФ.

РФ хоче захопити три великих міста в Україні до 2026-го. У німецькій розвідці написав, що агресорка Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У ГУР відреагували на таку заяву.

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