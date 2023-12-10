Німеччині доведеться вести оборонну війну проти РФ - Брейер розкрив ймовірну небезпеку

Інспектор ЗС Німеччини заявив, що Бундесвер недостатньо оснащений для захисту Альянсу та національної оборони.

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Німеччина стурбована війною / колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Брейер Карстен висловив твердження про те, що можливо, ФРН потрібно вести оборонну війну.

Брейер скаржиться, що Бундесвер недостатньо оснащений для захисту Альянсу та національної оборони. Він також стурбований тим, що Росія зараз переозброюється, і тим, як позиціонує себе президент Російської Федерації Володимир Путін, пише Аussiedlerbote.de.

"Це має хвилювати нас усіх. Ми повинні знати, як ми можемо впоратися з цією постійною загрозою. Немає повернення до часу до 2022 року. Спочатку ми повинні звикнути до думки, що одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну і більше не буде вибору, чи хочемо ми брати участь у місії далеко", - додав він. відео дня

На запитання, чи зможе Німеччина захиститися від Росії, Брейер відповів: "Так, і крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе і ми захистимося".

Нагадаємо, що Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро. Заплановане збільшення військової допомоги є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її", заявив Борис Пісторіус.

У ФРН розкрили плани щодо посилення підтримки Києва. Україна повинна вступити до Європейського Союзу, в цьому є геополітичний інтерес Німеччини, пояснила німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок.

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