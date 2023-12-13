Росія вперше за рік атакувала Київ ракетами С-400: Жданов розкрив загрози

Із комплексу С-400, за непідтвердженими даними, російська армія може обстрілювати територію України на дальність не більше 200-220 кілометрів.

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Ракетна атака Росії по Києву / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео ДСНС

Російська армія завдала підступного ракетного удару по Києву в ніч проти 13 грудня. Близько третьої години ворог випустив десять балістичних ракет С-400. Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що відомо про ракети, які застосувала Росія, та скільки ще їх є у ворога.

Відомо, що російська армія вдарила по Києву балістичними ракетами 48Н6 з комплексу С-400. Згідно з ще однієї версії, яку озвучили в Повітряних силах одразу після удару, це була балістична ракета "Іскандер", передає ТСН.

"Різниця тільки в кількості вибухової речовини і головній частини ракети. В "Іскандері" її майже півтонни, а в ракеті С-400 менше - 300 кілограмів", - розповів Жданов. відео дня

За словами Олега Жданова, в Росії можуть виробляти до 20 балістичних ракет на місяць до комплексу С-400. В запасах у ворога може бути декілька десятків, а може навіть сотень таких ракет.

Військовий експерт каже, що з комплексу С-400, за непідтвердженими даними, в режимі "земля - земля" російська армія може обстрілювати територію України на дальність не більше 200-220 кілометрів.

Ракетний удар по Києву 13 грудня

Нагадаємо, що 13 грудня вночі РФ вдарила по Києву десятьма ракетами. Також сьогодні о третій годині ночі окупанти випустили 10 ракет по Києву. Тип ракет може бути встановлений лише після вивчення уламків відповідними службами.

Стали відомі нові деталі ракетного удару по Києву. На даний момент відомо про 53 постраждалих, серед них є шестеро дітей. 18 осіб було госпіталізовано до лікарні. Крім того, пошкоджено 19 автомобілів, з яких чотири не підлягають відновленню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Києву. За словами президента, Україні потрібно нарощувати кількість систем ППО, і вже є "нові потужні домовленості". Триває робота над прискоренням поставок.

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