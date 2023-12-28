Орбан блокуватиме допомогу Україні, але у ЄС є план "Б" - Bloomberg

Євросоюз виділить Україні гроші навіть без згоди Угорщини.

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Орбан блокуватиме виділення допомоги від ЄС Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Угорщина знову блокуватиме виділення Україні великого пакета допомоги від Євросоюзу. Але Німеччина очікує, що гроші все одно виділять, попри рішення Орбана. Про це повідомляє Bloomberg.

У хід піде резервний варіант, згідно з яким держави-члени ЄС направлять Києву гроші поза бюджетним процесом ЄС. Пропозиція включатиме національні гарантії з боку країн для залучення фінансування на ринках, якщо Угорщина продовжить блокувати перегляд довгострокового бюджету ЄС на саміті 1 лютого.

"ЄС у будь-якому випадку продовжить надавати підтримку Україні. ЄС-26, звичайно, теж зможе діяти. Але я не хочу зараз міркувати про те, як можна було б організувати таку підтримку. Це також вимагає подальших консультацій у Брюсселі", - сказав офіційний представник МЗС Крістіан Вагнер.

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Військова допомога Україні

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їхній напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною та Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та ухвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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