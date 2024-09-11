РФ і Китай нарощують військово-технічну співпрацю: в ISW розкрили загрози для світу

КНР не просто постачає в Росію продукцію подвійного призначення, але й докладає "значних зусиль, щоб допомогти підтримувати".

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Китай та РФ об'єднались для військово-технічної співпраці / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія і Китайська Народна Республіка (КНР) продовжують розвивати військово-технічне співробітництво в різних напрямках.

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл заявив 10 вересня в інтерв'ю виданню POLITICO, що КНР надає російській оборонній промисловості "дуже суттєву" підтримку в обмін на секретні російські військові технології, передає ISW.

Кемпбелл підкреслив, що КНР не просто постачає в Росію продукцію подвійного призначення, але й докладає "значних зусиль, щоб допомогти підтримувати, розбудовувати і диверсифікувати елементи російської військової машини". Кемпбелл попередив, що у відповідь Росія надсилає до КНР підводні човни, авіаційні розробки і ракетні технології, якими раніше Росія неохоче ділилася з Пекіном і які перебувають під захистом.

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Офіційні особи КНР продовжують заперечувати свою підтримку російських військових зусиль і стверджують, що КНР залишається "неупередженою", коли йдеться про війну Росії в Україні, незважаючи на часті повідомлення Заходу про матеріальну підтримку КНР російського оборонного промислового виробництва і можливостей геопросторової розвідки.

Повідомлення про більш пряму підтримку Росії з боку КНР з'являються на тлі очолюваних Росією міжнародних військово-морських навчань "Океан-2024", які зараз проходять в Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також Середземному, Каспійському і Балтійському морях.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Відносини Китаю та Росії - що відомо

Нагадаємо, що політолог Олександр Морозов заявив, що КНР перетне "червоні лінії" і дасть Путіну зброю. За такого сценарію Росія отримає можливості посилити свої позиції. При цьому Москва має намір створити антизахідну коаліцію, хоча ніхто, крім Північної Кореї та Ірану, таку ідею не підтримує.

США і Китай не погодили план завершення війни в Україні. Під час зустрічі Салліван і Сі Цзіньпін обговорили повномасштабну війну в Україні, а також імовірність переговорів між президентами. Китай неодноразово заявляв, що війну слід завершити дипломатичним шляхом.

Стало відомо, що Китай може відібрати у Росії свої історичні землі. Очільник Тайваню в інтерв′ю місцевому телеканалу нагадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході Росії.

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