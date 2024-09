РФ і Китай нарощують військово-технічну співпрацю: в ISW розкрили загрози для світу

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія і Китайська Народна Республіка (КНР) продовжують розвивати військово-технічне співробітництво в різних напрямках.

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл заявив 10 вересня в інтерв'ю виданню POLITICO, що КНР надає російській оборонній промисловості "дуже суттєву" підтримку в обмін на секретні російські військові технології, передає ISW.

Кемпбелл підкреслив, що КНР не просто постачає в Росію продукцію подвійного призначення, але й докладає "значних зусиль, щоб допомогти підтримувати, розбудовувати і диверсифікувати елементи російської військової машини". Кемпбелл попередив, що у відповідь Росія надсилає до КНР підводні човни, авіаційні розробки і ракетні технології, якими раніше Росія неохоче ділилася з Пекіном і які перебувають під захистом.

Офіційні особи КНР продовжують заперечувати свою підтримку російських військових зусиль і стверджують, що КНР залишається "неупередженою", коли йдеться про війну Росії в Україні, незважаючи на часті повідомлення Заходу про матеріальну підтримку КНР російського оборонного промислового виробництва і можливостей геопросторової розвідки.

Повідомлення про більш пряму підтримку Росії з боку КНР з'являються на тлі очолюваних Росією міжнародних військово-морських навчань "Океан-2024", які зараз проходять в Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також Середземному, Каспійському і Балтійському морях.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.