Китай може відібрати у Росії свої історичні землі: президент Тайваню видав заяву

Колись Китай передав Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході Росії.

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Китаю запропонували відібрати у Росії свої історичні землі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: google.maps

Президент Тайваню Лай Цинде заявив, що якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то КНР також має повернути землі, які були передані Росії у 19-сторіччі.

Очільник Тайваню в інтерв′ю місцевому телеканалу нагадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході Росії, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур, передає Reuters.

"Якщо йдеться про територіальну цілісність, чому тоді не повернути землі, окуповані Росією відповідно до Айгунського договору? Росія ж зараз дуже ослаблена, чи не так?", - зазначив Лай Цинде. відео дня

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За словами президента Тайваню, "намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить якась одна людина або політична партія на Тайвані".

"Айгунський договір, підписаний за часів Цін, - ви можете попросити Росію повернути землю, але ви цього не робите. Тож очевидно, що вони не хочуть вторгатися на Тайвань з територіальних причин", - зазначив він.

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

Співпраця Китаю та Росії

Нагадаємо, що Китай може залишити Захід без постачання військового обладнання. Західні аналітики повідомили, що Китай контролює критично важливі напівпровідникові матеріали, б'є по ланцюгах поставок і викликає побоювання щодо скорочення західного виробництва.

Експерт Іван Ступак розкрив, чи забере Китай території в Росії. Він вважає, що китайська економічна експансія на територіях Російської Федерації буде поширюватися дуже активно. Тому що Китай бачить Росію виключно як свій сировинний придаток.

Китай зробив скандальну заяву про війну. У МЗС Китаю повідомили, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених. Інші країни не повинні дискредитувати та нападати на "звичайні" відносини Китаю та Росії.

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