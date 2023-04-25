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РФ хотіла налякати відправкою 10 тисяч корейських солдатів в Україну: у Білому домі відреагували

Дмитро Відоменко
25 квітня 2023, 08:54 оновлено 25 квітня, 09:16
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Російська пропаганда знову заявила про можливість відправки 10 000 військових Північної Кореї в Україну - в Білому домі швидко і жорстко відреагували.
Північна Корея, Білий дім
У Білому домі відреагували на слух про відправку в Україну солдатів з КНДР / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Пропагандисти з країни-агресора Росії знову заявили про можливість відправки 10 тисяч військових Північної Кореї в Україну. У відповідь на брифінгу радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив про те, що на тимчасово окупованих РФ українських територіях не повинно бути жодного бойовика з ворожих країн.

"І ця позиція ясна і недвозначна — її розділяють США, Республіка Корея і всі країни, які проголосували за засудження цієї жорстокої незаконної агресивної війни, яку Росія веде проти України", — сказав радник Байдена.

Заяви Дмитра Медведєва про корейський сценарій в Україні

Раніше колишній президент країни-агресора РФ Дмитро Медведєв в черговому своєму пропагандистському і неадекватному опусі в Telegram заявив - мовляв, Україна розглядає можливість "корейського сценарію" у війні проти Росії, прагнучи повторити шлях Південної Кореї і сподіватися на звільнення тимчасово окупованих районів.

відео дня

Секретар РНБО України Олексій Данілов у досить жорсткій формі прореагував на таку заяву.

Пізніше в інтерв'ю Главреду історик, політичний аналітик Олександр Палій заявляв, що повернення Криму Україні військовим шляхом стане політичним ударом по керівництву Росії, що стане поштовхом до перетворення РФ на Північну Корею.

Дивіться відео телеканалу "1+1" про скандали, пов'язані з Дмитром Медведєвим:

Інші новини про заяви Медведєва:

новини США Північна Корея війна Росії та України
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