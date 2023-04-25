РФ хотіла налякати відправкою 10 тисяч корейських солдатів в Україну: у Білому домі відреагували

Російська пропаганда знову заявила про можливість відправки 10 000 військових Північної Кореї в Україну - в Білому домі швидко і жорстко відреагували.

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У Білому домі відреагували на слух про відправку в Україну солдатів з КНДР / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Пропагандисти з країни-агресора Росії знову заявили про можливість відправки 10 тисяч військових Північної Кореї в Україну. У відповідь на брифінгу радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив про те, що на тимчасово окупованих РФ українських територіях не повинно бути жодного бойовика з ворожих країн.

"І ця позиція ясна і недвозначна — її розділяють США, Республіка Корея і всі країни, які проголосували за засудження цієї жорстокої незаконної агресивної війни, яку Росія веде проти України", — сказав радник Байдена.

Заяви Дмитра Медведєва про корейський сценарій в Україні

Раніше колишній президент країни-агресора РФ Дмитро Медведєв в черговому своєму пропагандистському і неадекватному опусі в Telegram заявив - мовляв, Україна розглядає можливість "корейського сценарію" у війні проти Росії, прагнучи повторити шлях Південної Кореї і сподіватися на звільнення тимчасово окупованих районів.

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Секретар РНБО України Олексій Данілов у досить жорсткій формі прореагував на таку заяву.

Пізніше в інтерв'ю Главреду історик, політичний аналітик Олександр Палій заявляв, що повернення Криму Україні військовим шляхом стане політичним ударом по керівництву Росії, що стане поштовхом до перетворення РФ на Північну Корею.

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