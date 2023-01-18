Медведєв вибухнув абсурдом щодо "діалогу" з Україною: мріє про "здачу" Києвом своїх територій

Медведєв перекрутив принципи міжнародного права і хоче, щоб світ, мовляв, затвердив "правила", які нібито повинні "враховувати" окупаційні інтереси РФ.

Медведєв розмріявся про "згоду України" з окупацією Росією її територій / УНІАН

Заступник голови Радбезу агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув абсолютно нахабною вимогою. Нібито для запуску "перемовин" України з РФ Київ, мовляв, повинен або визнати, або не чинити опір тому, що російські окупанти окупували українські території і оголосили їхню анексію. До того ж Медведєв хоче, щоб світ створив "правові норми", що виправдовують окупантські плани Кремля.

У своєму Telegram-каналі він виклав абсурдне трактування принципів міжнародного права. За його словами, мовляв, Москва хотіла б вести "перемовини" з Києвом у тому випадку, якби Україна погодилася на безглузді вимоги Кремля.

"Це принцип самовизначення націй (в частині колишніх республік Донбасу та інших колишніх територій України). І принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань (в частині Мінських угод)", - написав Медведєв.

Російський чиновник пішов ще далі – він назвав "умови" для такого, мовляв, "діалогу" - це нібито "згода" України з окупацією своїх територій агресором РФ і вироблення норм, що виправдовують російських окупантів.

"По-перше, визнання (або як мінімум мовчазне прийняття) результатів самовизначення народу колишніх територій України, які втілені сьогодні у внутрішньому праві Росії – в її Конституції. І по-друге, вироблення спеціальних міжнародних норм, розрахованих на ситуацію, що склалася і майбутні міжнародні відносини", - набредив Дмитро Медведєв.

Заяви Медведєва на адресу України

Раніше заступник Путіна в Радбезі РФ Медведєв вибухнув істерикою і звинуватив США в "гігантських постачаннях зброї Україні".

У відповідь він пригрозив Заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва вже нібито відправила до кордонів Північноатлантичного альянсу.

"Прокоментував" він і плани Польщі поставити Україні танки Leopard. Медведєв сказав, що, мовляв, така техніка "перетвориться на іржавий металобрухт". У своєму повідомленні він також пофантазував про нібито "розпад України".

Терорист Ігор Гіркін сказав, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Він порадив колишньому президенту РФ не ображати нехай і ворогів, але людей, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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