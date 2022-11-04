Конфлікт між КНДР та Південною Кореєю загострюється: у повітря підняли десятки військових літаків

КНДР підняла у небо близько 200 військових літаків / Reuters

У п'ятницю, 4 листопада, Південна Корея підняла по тривозі в повітря десятки "винищувачів-невидимок" та інших військових літаків після того, як за допомогою радарів виявила понад 180 військових літаків Північної Кореї в різних місцях.

Про це з посиланням на оборонне відомство Сеула, інформує Yonhap.

Зазначається, що літаки КНДР, включаючи винищувачі і бомбардувальники, були зафіксовані в період з 11:00 до 15:00. Вони знаходилися як над внутрішніми районами країни, так і біля західного та східного узбережжя. Бомбардувальники проводили стрільби, не наближаючись близько до кордону.

У відповідь ВПС Південної Кореї мобілізували близько 80 винищувачів, включаючи F-35A, у відповідності з повною готовністю до реагування.

Агентство вказує, що ця активізація викликана спільними військовими навчаннями авіації Південної Кореї і США під назвою "Пильний шторм" (Vigilant Storm). У них задіяні понад 240 літаків.

Нагадаємо, нещодавно офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для використання у війні проти України. За його словами, КНДР намагається приховати справжнє призначення поставок зброї. Пхеньян вдає, що артснаряди йдуть до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Раніше Главред повідомляв, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стверджує, що нібито "повністю підготовлений" до будь-якого військового конфлікту з США. До того ж, у Кореї планують сьоме ядерне випробування. Кім Чен Ин пригрозив Південній Кореї "знищенням уряду", якщо країна зробить які-небудь "небезпечні спроби".

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