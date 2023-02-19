Росія перетвориться на Північну Корею: експерт розповів про наслідки після втрати Криму

За словами Олександра Палія, в Росії на тлі складної економічної ситуації може утворитися кілька зон впливу під контролем США і Китаю.

Повернення Криму Україні військовим шляхом стане політичним ударом по керівництву Росії / УНІАН, unsplash.com

Повернення Криму Україні військовим шляхом стане політичним ударом по керівництву Росії, що стане поштовхом до перетворення РФ на Північну Корею. Як розповів в інтерв'ю Главреду історик, політичний аналітик Олександр Палій, втрата Криму все ж не стане ключовим фактором для розпаду РФ.

"Не через Крим безпосередньо, а в основному через економічну ситуацію. Тобто через утворений колапс, відсутність економічного майбутнього. Отже, на території РФ можуть утворитися кілька зон впливу.

Як писав Главред, раніше американське видання The Hill повідомляло, що танки, які захід дасть Україні, погіршать ситуацію для окупаційних військ Росії в Крим, але такого кроку недостатньо.

відео дня

Усе залежить, перш за все, від готовності США поставити Києву далекобійні снаряди. Успішність Володимира Путіна на посаді президента РФ безпосередньо залежить від того, чи зможе Москва утримати Кримський півострів. У Білому домі вважають, що якщо ЗСУ вдасться відвоювати Крим, Україна серйозно посилить свої позиції на майбутніх переговорах.

Повернення Криму - новини: