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Медведєв закотив затяту істерику і розмріявся про "зникнення України з планети"

Андрій Ганчук
8 квітня 2023, 11:00 оновлено 8 квітня, 11:11
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Чиновник агрессорки РФ Дмитро Медведєв розродився абсурдним текстом, наповненим дивними так званими "міркуваннями про майбутнє" України і західного світу.
Медведєв Дмитро
Медведєв у своїх ілюзіях розмріявся про "зникнення України і Заходу" / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув текстом, наповненим абсурдними міркуваннями про майбутнє України і Заходу. В його ілюзорному світі Україна, мовляв, "нікому не потрібна і зникне з планети", а на західний світ нібито "очікує кінець".

На своїй сторінці в забороненій соціальній мережі ВК він опублікував свою, мовляв, "точку зору" про геополітичну ситуацію в світі. Судячи з усього, надихався Медведєв мріями і своїм нерозумінням об'єктивної реальності.

Зокрема, текст Медведєв розбив на 6 пунктів. Скрізь абсурд - Україна, мовляв, "нікому не потрібна", а допомога державі з боку Заходу нібито буде остаточним заходом раніше царственої, але зубожілої від виродження Європи".

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"Експерт" видав свій нібито "прогноз" і щодо ситуації у США. Вірить, що там буде якась, мовляв, дестабілізація.

Крім того, він образливо висловився про Україну і сказав, що держава нібито "нікому не потрібна" і, мовляв, "в межах 1991 року є непорозумінням".

"Така Україна не потрібна нікому на планеті. Саме тому її не буде", - розмріявся Медведєв.

Правда, забув уточнити, а чи буде взагалі існувати країна-окупант Росія.

Медведєв вибухнув погрозою РФ завдати ракетного удару по Німеччині

Колишній президент агресора Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито "завдасть ракетних ударів по Бундестагу, Офісу канцлера та інших об'єктах"".

"У цьому випадку всі наші засоби – ракетні та інші – полетять у Бундестаг, Офіс канцлера і т.п", - марив Медведєв.

В Офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца назвали заяву Медведєва провокацією і вирішили навіть не відповідати на таку риторику.

"У мене немає бажання реагувати на подібні провокації, вони свідчать самі за себе", - підкреслив спікер німецького Кабміну Штеффен Гебештрайт.

Інші заяви Медведєва:

Дмитро Медведєв війна Росії та України
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