Медведєв спалахнув новим абсурдом і назвав напад Росії на Україну "вітчизняною війною"

Заступник голови Радбезу країни-агресора РФ Медведєв вибухнув образами на адресу України, Заходу і глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Медведєв розмріявся про нібито "перемогу" над Україною / Фото УНІАН

Заступник голови Ради Безпеки агресора РФ Дмитро Медведєв видав чергову порцію абсурду. Він образливо звинуватив українців і Західну Європу в причетності до тих, хто воював з Росією в 1812 і 1945 роках і назвав напад на Україну, мовляв, "вітчизняною війною".

У своєму Telegram-каналі він образив верховного представника Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Борреля і розсипався в абсурдних звинуваченнях на адресу України і Західної Європи.

Крім того, російський політик назвав напад Росії на Україну, мовляв, "Вітчизняною війною" і розмріявся про, мовляв, "перемогу" Києва над Москвою.

"Молодець все-таки цей Боррель. Згадав, що наша країна перемогла Наполеона і Гітлера. Зауважте, це він сам провів аналогію. Відповідно, укронацисти і Західна Європа – прямі спадкоємці тих, хто воював з Росією. І війна, отже, з ними нова вітчизняна. І перемога буде за нами. Як в 1812 і 1945-му", - хамськи написав Медведєв.

Заяви Медведєва про війну Росії проти України

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських постачаннях зброї Україні".

У відповідь Медведєв почав погрожувати Заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard.

За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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Загроза наступу Росії на Україну: