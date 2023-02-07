"Україна - не Корея": Данілов відповів божевільному Медведєву, що пророкує Україні корейський "сценарій"

Олексій Данилов заявив скандальному політику з країни-агресора Дмитру Медведєву про неможливість корейського сценарію для України.

Данілов відповів божевільному Медведєву, що пророкує Україні корейський "сценарій" / Колаж фото УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов у вельми жорсткій формі прореагував на чергову пропагандистську нісенітницю, яку озвучив скандальний російський політик Дмитро Медведєв. щодо розвитку подій в Україні "за корейським сценарієм" та поділу країни за умовною паралеллю. Свою люту відповідь український чиновник написав у Twitter.

"Україна - не Корея. Не буде ніяких 38-х і інших паралелей, чужих історій і нав'язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено, Сили оборони України працюють", − йдеться в тексті.

Для розуміння контексту - Медведєв в черговому своєму пропагандистському і неадекватному опусі в Telegram заявив - мовляв, Україна розглядає можливість "корейського сценарію" у війні проти Росії, прагнучи повторити шлях Південної Кореї і сподіватися на звільнення тимчасово окупованих районів.

Але потім Медведєва понесло зовсім вже в завіральні дали - мовляв, "корейський сценарій" неможливий, тому що нібито Росія є "державою, що володіє повним суверенітетом і самим грізною зброєю". Ну і в кінці свого маячного спічу навіть пригрозив - мовляв, Україну чекає "поділ на частини".

Заяви Медведєва про війну Росії проти України

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських поставках зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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