РФ повинна зайняти своє місце: британський генерал назвав завдання Заходу після війни

Заходу й надалі доведеться твердо, єдиним фронтом протистояти будь-яким експансіоністським намірам Росії, вважає Річард Даннат.

Річард Даннат назвав головне завдання Заходу після війни в Україні / Фото УНІАН, Daily Mail

Навіть після закінчення війни в Україні Захід має готуватися до стримування Росії. Оскільки довіра до РФ остаточно втрачена, західним країнам доведеться збільшувати військові витрати і зміцнювати свій кордон з державою-агресором. Таку думку в газеті The Telegraph висловив колишній начальник британського Генштабу Річард Даннат.

За його словами, новий наступ РФ, зимовий або весняний, про підготовку якого багато говорять останнім часом, найімовірніше, провалиться. Загалом, принаймні моральна перевага зараз на боці українців.

Водночас Даннат зазначив, що залишається питання: навіть якщо Росія буде змушена вивести війська з України, зокрема із Криму, чи зміниться ставлення Кремля до Заходу.

"Коли Захід знову зможе довіряти Росії? Коли будуть скасовані санкції? Як європейські країни доб'ються того, щоби більше ніколи не дозволити собі впасти в таку торговельну взаємопов'язаність з Росією та енергетичну залежність від неї? Ось незручні питання, відповіді на які повинні напружено шукати НАТО, США та європейські лідери", – вважає генерал.

На його думку, найбільш реалістична відповідь на ці питання полягає в тому, що Заходу і надалі доведеться твердо, єдиним фронтом протистояти будь-яким експансіоністським намірам Росії.

Даннат порівняв світопорядок зараз з тим, що відбувалося в 1930-х роках, коли були спроби запобігти Другій світовій війні. Досвід попереднього року показує, що Росію потрібно стримувати і підштовхувати до того, щоби вона погодилася зайняти своє місце в світі.

Хто такий Річард Даннат Річард Даннат - британський генерал. У 1969 році вступив до Королівської військової академії в Сандхерсті. У 1973 році вступив до Даремського університету, який закінчив у 1976 році. У 2006-2009 роках - начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії. У 2009-2010 роках - радник Девіда Кемерона. Барон (2010). Генерал-лейтенант (2003).

Як сообщалл Главред, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Джонс вважає, що Росія вже програла війну проти України, проте визнавати цього вона не хоче. Генерал висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. Однак він зазначив, що вона може затягнутися.

Раніше директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов назвав головні ризики для України в 2023 році. У новому 2023 році велика ймовірність того, що війна в Україні може бути поставлена на паузу.

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