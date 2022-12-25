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Цинізм вражає: Іран заявив, що його дрони є "вкрай ефективними" у війні РФ проти України

25 грудня 2022, 23:25
Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді заявив, що продав зброю Москві до початку вторгнення.
Цинізм вражає: Іран заявив, що його дрони є 'вкрай ефективними' у війні РФ проти України
Іран заявив, що його дрони є "вкрай ефективними" у війні Росії проти України / Фото defence-ua com

Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив про ефективну роботу дронів-камікадзе, які Росія використовує для ударів по Україні. За його словами, використання іранських дронів в війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників. Про це повідомляє Sky News.

"Сьогоднішнє створення світом атмосфери зарозумілості (мова на США та їх союзників, - Главред) щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні є частиною психологічної війни противника", - сказав Багері.

Як відомо, російські окупанти в останні кілька місяців почали активно використовувати для ударів по Україні іранські дрони. Саме це й спонукало Багері висловити своє вдоволення щодо ефективної роботи їхніх безпілотників в цій війні.

"Крім того факту, що багато з цих тверджень можуть бути неправдивими, це, по суті, свідчить про ефективність, важливість і високий рейтинг Ісламської Республіки в області безпілотників", - сказав він.

Зауважимо, що Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді заявив, що продав зброю Москві до початку вторгнення.

Співучасть Ірану у війні проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. За останні кілька місяців Росія завдала нищівних ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Багато людей отримали поранення. Також є загиблі, серед них діти.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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війна в Україні Іран дрони війна Росії та України
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