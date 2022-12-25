Війна закінчиться восени або до кінця 2023-го, Україна вийде до кордонів 1991-го року - Рустамзаде

Війна в Україні може завершитися в перспективі літа-початку осені 2023 року, проте до її закінчення здатні привести різні сценарії, вважає Агіль рустамзаде.

Україна в 2023 році може звільнити всі свої території, якщо Захід надасть належну військову допомогу - експерт / Колаж УНІАН, Facebook а. Рустамзаде

Війна Росії проти України, ймовірно, завершиться в перспективі літа-початку осені, або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від постачань зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо постачання збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року. Про це заявив військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що прогноз залежить від того, скільки боєприпасів є у сторін. Залежно від споживання ресурсів і можливостей сторін проводити атаки, можна визначити терміни.

Однак, за словами Рустамзаде, у випадку з Україною прогнозувати що-небудь складно, оскільки присутня залежність від військових постачань із Заходу.

"У випадку з Україною прогноз зробити дуже складно. Ви залежите від постачань західних партнерів. Захід за 1 місяць може збільшити кількість ваших боєприпасів, наприклад, на 20%. Але може і взагалі нічого не дати, і тоді запаси, які у вас є, скоротяться. Це дуже сильно заважає прогнозу і аналітиці бойових дій", - пояснив експерт.

Як вважає аналітик, якщо західний світ збільшить постачання Україні на 10-20%, а у Росії настільки ж вони скоротяться, ЗСУ отримають можливість в перспективі літа-початку осені звільнити всі свої території в межах 1991 року.

"Однак я бачу перспективу і ставлення до української війни. На мій погляд, якщо постачання боєприпасів і систем високоточної зброї в Україну збільшаться на 10-20%, а паралельно можливості Росії зменшуватимуться, Україна має перспективу влітку - на початку осені (на початку вересня) вийти на свої кордони 1991-го року", - вважає Рустамзаде.

Крім того, війна може завершитися в будь-який момент, якщо станеться якийсь випадок, який матиме вирішальний вплив на ситуацію.

"Однак я бачу перспективу і ставлення до української війни. На мій погляд, якщо постачання боєприпасів і систем високоточної зброї в Україну збільшаться на 10-20%, а паралельно можливості Росії зменшуватимуться, Україна має перспективу влітку - на початку осені (на початку вересня) вийти на свої кордони 1991-го року", - припустив експерт.

Також він уточнив, що війна повинна закінчитися до осені, або до кінця 2023 року. Однак яким конкретно буде сценарій завершення війни з точки зору подій, спрогнозувати складно.

"Війна, швидше за все, закінчиться в 2023-му році – до осені або до кінця 2023-го року. Але завдяки чому закінчиться війна – перемозі України на фронті, зміні політичної парадигми в Росії або погіршенню фінансово-економічних можливостей – тут стільки складових, що гарантувати високу ймовірність прогнозів дуже важко", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Дивіться інтерв'ю з військовим експертом Агілем Рустамзаде на Главреді

Війна Росії проти України

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що окупант Росія в період від кінця січня або в березні може знову піти в масштабний наступ. Ворог може знову піти на Київ, атакувати на Донбасі чи півдні. Силам оборони України потрібно більше озброєнь для реалізації потрібних військових завдань.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступні півроку стануть вирішальними для України. Він закликав західний світ підтримати Україну на чотирьох напрямках – поразка енергетичного терору Росії, забезпечення стійкості країни взимку, посилення військової допомоги та підтримка мирної формули, яку пропонує українська держава.

Командувач Оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук заявив, що армія України розглядає сценарії потенційного наступу Росії з північного, східного та південного напрямків. Загарбники можуть атакувати з Білорусі наприкінці лютого або пізніше. Українські війська готуються до можливої ворожої атаки.

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