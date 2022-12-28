"РФ програла вже сьогодні": три кроки з боку США здатні завершити війну – ексглавком силами НАТО

Генерал висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. Проте є ризик, що вона може затягнутися.

Три кроки з боку США здатні завершити війну, впевнений екс-главком силами НАТО/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія, УНІАН

Країна-агресорка Росія уже програла війну проти України, проте визнавати цього вона не хоче. Остаточно завершити війну могли б Сполучені Штати, якби виконали три важливі кроки.

Про це розповів колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Джонс в інтерв'ю "Голосу Америки". Він зазначає, що Захід уже усвідомлює наближення неминучого програшу РФ у війні.

"Вона (Росія – ред.) була змушена відступити, хоч вона і не визнає цього, але це розуміють у військовій спільноті, в НАТО, і в США. Я думаю, що багато хто, ймовірно, був здивований її невдачами", – зазначає Джонс.

Генерал висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. Проте він зазначив, що вона може затягнутися.

Джонс висловив думку, що якщо РФ буде готова вести переговори про врегулювання, яке було б прийнятним для українського народу, то потрібно досягти зобов'язань з боку Москви не вдиратися до інших країн.

За його словами, найголовніші речі, які повинні робити США для допомоги Україні – це надавати допомогу українській армії для боротьби проти російських окупантів та долучитися до відновлення пошкодженої інфраструктури України.

Хто такий Джеймс Джонс Джеймс Логан Джонс-молодший – американський військовий, повний (чотиризірковий) генерал морської піхоти США у відставці. Очолював командування США у Європі (COMUSEUCOM). З 2003 по 2006 він був головнокомандувачем сил НАТО в Європі, 32-м головою корпусу морської піхоти США з липня 1999 по січень 2003. Джонс пішов у відставку 1 лютого 2007 після 40-річної військової служби. Після відставки з корпусу морської піхоти Джонс залишився залученим до питань національної безпеки та іноземної політики, зокрема, був радником з національної безпеки США, пише Вікіпедія.

Він назвав три кроки, виконання яких Сполученими Штатами допоможе наблизити завершення війни.

"Коли цей конфлікт закінчиться, хоч би як він закінчився, у нас має бути план, який може допомогти Україні швидко відновити свій потенціал. Ось три речі, які я вважаю надзвичайно важливими: швидке постачання допомоги, надання гуманітарної допомоги та довгостроковий план відновлення України. Щойно все це стане реальністю, ця битва завершиться", – наголошує генерал.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний 2023 рік має стати вирішальним у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Він додав, що українська влада повністю усвідомлює, з якими саме проблемами може зіткнутися і яких результатів потрібно досягти.

Нагадаємо, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов назвав головні ризики для України у 2023 році. У новому 2023 році велика ймовірність того, що війна в Україні може бути поставлена на паузу.

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