Генерал пояснив, чому Захід затягує війну в Україні

Зараз Україні допомагають в такому обсязі, щоб вона не програла. Щоб Україна виграла у війні, потрібна відповідна технічна допомога.

Ігор Романенко пояснив, чому Захід не постачає Україні всю зброю, яка потрібна для перемоги / Фото УНІАН

Захід не надає Україні все озброєння, яке допомогло б повністю покласти край армії РФ, щоб не спровокувати ескалацію війни та застосування Росією ядерної зброї. Така позиція західних країн призводить до затягування війни, і це проблема. Про це заявив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, Захід зупиняють дві обставини – побоювання ескалації війни в Україні та втягування в неї безпосередньо військ НАТО.

"Зверніть увагу: після інциденту в Польщі вони не пішли не тільки на те, щоб задіяти п'яту статтю Статуту НАТО, але навіть і четверту, яка говорить про те, що після попадання ракети на територію країни Альянсу треба було провести консультації НАТО. Американці не дали їм зробити навіть це", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Генерал-лейтенант додав, що Захід також боїться, що Росія застосує ядерну зброю.

"Путін це знає, він як і раніше періодично лякає Захід ядерною кнопкою. "Брудна бомба", атомні електростанції... він постійно тисне, щоб на Заході постійно перебували в стані неспокою та нерішучості в плані надання військової допомоги Україні", - сказав Романенко.

Зараз Україні допомагають в такому обсязі, щоб вона не програла. За його словами, щоб Україна виграла у війні, потрібна відповідна технічна допомога.

Нинішня позиція західних країн призводить до затягування війни.

"Ця ситуація носить непередбачуваний характер. Захід вже змирився з думкою, що війна може бути непередбачуваною, але до наступного етапу переходити поки не готовий – коли необхідно допомогти Україні настільки, щоб вона виграла, але при цьому не привести до стану, коли противник буде застосовувати зброю масового ураження та коли війська НАТО будуть втягнуті в цю війну. Позиція Заходу коливається. А оскільки немає рішучості, є проблема, що триває", - резюмував Романенко.

Військова допомога Україні

20 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна весь наступний рік стабільно отримуватиме потужну військову допомогу від міжнародних партнерів. Ця допомога буде щомісячною.

На пресконференції 21 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден також відзначили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант заявив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

У свою чергу прессекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, підуть на ППО Patriot.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 25 грудня заявив, що Україна отримає від партнерів всю необхідну зброю для захисту від російської агресії.

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