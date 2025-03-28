РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

Між Україною і Росією зберігається високий рівень недоброзичливості.

https://glavred.net/world/rf-bet-po-ukraine-iranskimi-dronami-tramp-sdelal-zayavlenie-10651406.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп зробив заяву про мирні переговори / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

Важливо:

Між Україною та РФ високий рівень недоброзичливості

Трамп вивчає звіти про удари іранських дронів

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що між Україною і Росією зберігається високий рівень недоброзичливості, але прогрес щодо врегулювання є.

"Я думаю, що є прогрес. Але між сторонами багато недоброзичливості", - сказав Трамп у Білому домі під час відповідей на запитання журналістів.

відео дня

За його словами, також перемир'я ускладнюється у зв'язку з російськими атаками по Україні ударними безпілотниками.

"Ну, подивимося, що буде далі. Я отримую звіти про це (застосування іранських дронів - ред.), ми вивчаємо ці звіти. Іран виробляє багато безпілотників, і вони роблять дуже ефективні безпілотники", - сказав лідер США.

"Іран - один із головних пунктів у моєму списку того, за чим потрібно уважно стежити. І нам доведеться або все обговорити, або з Іраном відбудуться дуже погані речі. А я не хочу, щоб це сталося. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо все вирішити з Іраном. Але якщо ми не вирішимо, з Іраном відбудуться дуже погані речі", - додав він.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами об'єкти інфраструктури. Унаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкаська область.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед. У низці областей є "прильоти", спалахнули пожежі. Крім того, постраждали люди.

Як писав Главред, у МВС України повідомили, що внаслідок атаки було повністю зруйновано приватний житловий будинок. Там знайшли тіло чоловіка і дівчинки. Загиблими виявилися 41-річний чоловік і його 14-річна дочка.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред