В одну секунду загинули батько та 14-річна донечка: страшні подробиці атаки на Запоріжжя

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули 3 людини, ще 12 - травмовані.

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РФ вбила батька та 14-річну доньку у Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Запорізька ОВА

Що відомо:

РФ атакувала Запоріжжя Шахедами

Під ударом опинились житлові будинки

Внаслідок атаки загинули люди

Російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю "Шахедів". Під ударами були житлові будинки, дитячий садок та ресторан. Внаслідок атаки був повністю зруйнований приватний житловий будинок. Там знайшли тіло чоловіка та дівчинки. Про це повідомляє МВС України.

Загиблими виявились 41-річний чоловік та його 14-річна донька.

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Внаслідок атаки постраждало багато людей, серед них - 9-місячне немовля.

"Загалом пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, 1 приватний будинок, будівлю дитячого садка та заклад харчування. На місцях працюють необхідні служби міста", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про атаку на Запоріжжя:

РФ вбила батька та 14-річну доньку у Запоріжжі / фото: скріншот

У ДСНС заявили, що вже завершили пошуково-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до 3 людей. Ще 12 людей травмовані. Однак кількість постраждалих ще уточнюється.

"Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про атаку на Запоріжжя:

РФ вбила батька та 14-річну доньку у Запоріжжі / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, ввечері 20 березня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по передмістю Одеси. У результаті спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Через російські удари відомо про постраждалих, яким надається медична допомога.

Пізніше пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що минулої ночі українські захисники збили 114 ворожих БпЛА з 214. Окрім цього, 81 російський безпілотник не зміг досягти своєї мети.

Раніше РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький, внаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

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