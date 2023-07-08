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Режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат - Цезар

Андрій Ганчук
8 липня 2023, 23:22 оновлено 8 липня, 23:28
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Режим Володимира Путіна в країні-агресорі Російській Федерації можна повалити тільки збройними зусиллями, домовленості не спрацюють, вважає Цезар.
Легіон Свобода Росії
Заколот Пригожина показав, наскільки слабкий режим Путіна - Цезар / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Режим Володимира Путіна у країні-окупанті Росії впаде вже до кінця 2024 року. Заколот ПВК Вагнер і Пригожина, який уникнув покарання через компромат на Путіна, продемонстрував передумови до таких подій. Про це заявив представник Легіону Свобода Росії Максиміліан Андронніков з позивним Цезар.

В інтерв'ю The Guardian він розповів про те, що повалення режиму Путіна можливо тільки силовими методами. Згідно з його прогнозом, вертикаль глави Кремля впаде вже до кінця 2024 року.

На думку Цезаря, передумовою до подібного розвитку подій став заколот ПВК Вагнер і Пригожина – два міста-мільйонника були взяті ними без будь-якого особливого опору, після чого вони абсолютно серйозно збиралися йти на Москву.

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Як вважає боєць, Пригожин зумів уникнути покарання, оскільки у нього є серйозний компромат на Путіна.

"Я не поважаю Пригожина. У нього і Путіна однакові цінності. Пригожин більш харизматичний і імпонує ультрапатріотам, які хочуть боротися до кінця. Вони думають, що більш жорсткі методи принесуть їм перемогу. Це нереально", - підкреслив Максиміліан Андронніков.

Військовий заколот Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер 23 червня звинуватив Міністерство окупантів РФ у ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. Після цього Пригожин оголосив про похід своєї 25-тисячної ПВК на Москву, щоб розібратися з міністром оборони Сергієм Шойгу і главою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Наступного дня, 24 червня, ПВК Вагнер захопила Ростов. Повстанці взяли під контроль весь Південний військовий округ. Найманці збили декілька вертольотів ВКС РФ, які намагалися завдати по них ударів.

Після цього Пригожин відправив свої колони вже на Москву. Однак до столиці країни-окупанта РФ бунтівники не дійшли – Пригожин за підсумками перемовин з директором Білорусі Лукашенком розгорнув свої колони назад. В результати було ухвалено рішення про від'їзд Пригожина і частини угруповання Вагнер до Білорусы.

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