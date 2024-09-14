Режим Путіна може отримати більше зброї від КНДР: ЗМІ розкрили подробиці

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв підтримку військовим операціям країни-окупанта Росії під час розв'язаної проти України війни.

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Після візиту Шойгу КНДР може посилити військову підтримку РФ - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Візит секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу в КНДР і зустріч із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином може викликати занепокоєння і вказувати на можливе посилення військової підтримки Москви з боку Пхеньяна. Північнокорейські озброєння росіяни використовують для війни в Україні.

Як повідомляє Bloomberg, під час уже другого візиту Шойгу до КНДР він зустрівся з Кім Чен Ином, з яким обговорив двосторонні та міжнародні питання. Зустріч відбулася в рамках розвитку договору про всебічне стратегічне партнерство - угода була підписана Путіним і Кім Чен Ином ще у червні.

"Це вже другий візит Шойгу до Північної Кореї за трохи більше ніж рік. Як тодішній міністр оборони Росії, він зустрічався з Кімом у липні 2023 року, і йому провели екскурсію новітнім озброєнням Північної Кореї, яке включало балістичні ракети, що, за словами України та інших країн, за декілька місяців опинилися на полі бою", - зазначили журналісти. відео дня

Згідно із супутниковими знімками, після першої поїздки Шойгу зафіксовано зростання торгівлі між РФ і КНДР. За інформацією Вашингтона і союзників, Пхеньян передав Москві мільйони артилерійських снарядів, а також балістичні ракети малої дальності, які окупанти потім використовували для атак по Україні.

"Кім також прийняв російську делегацію і пообіцяв північнокорейську підтримку військовим операціям Москви в Україні", - вказало офіційне телеграфне агентство КНДР.

Озброєння КНДР у війні РФ і України - новини за темою:

РФ кинула в бій новий ракетний комплекс Bulsae-4 з КНДР, написали журналісти Forbes. Установку зафіксували у районі Вовчанська Харківської області. Автори матеріалу припустили, що червневі домовленості Путіна і Кім Чен Ина можуть призвести до передачі росіянам значної кількості північнокорейської військової техніки.

У ніч на 11 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами і "шахедами". Уламки ракети впали в Броварському районі Київської області на приватні житлові будинки. Президент Зеленський сказав, що росіяни попередньо використовували для атаки північнокорейську ракету.

Росія все частіше застосовує ракети КНДР по Україні, зазначили аналітики Defense Express. Згідно з їхніми оцінками, такі ракети рідко досягають цілей, але становлять серйозну загрозу для цивільного населення.

Кратко о северокорейских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Путін у КНДР - що слід знати Глава Кремля Володимир Путін 18-19 червня 2024 року побував з візитом у Північній Кореї. Там він провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Сторони відновили угоду часів Холодної війни, згідно з якою вони надаватимуть один одному військову підтримку у разі нападу на території країн. У Білому домі заявили, що РФ збирає коаліцію країн, серед яких Північна Корея, Іран, Сирія та частково Китай. Втім, як вважають в адміністрації Байдена, подібна "коаліція" незрівнянна з альянсом країн, які підтримують Україну. Путін створює видимість того, що Україну підтримує нібито лише Захід, а решта країн - за Росію, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль відновлює відносини з країнами, з якими у минулому співпрацював СРСР.

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