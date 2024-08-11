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Зеленський жорстко відреагував на удар по Київщині: РФ використала ракету КНДР

Юлія Закрепа
11 серпня 2024, 15:20
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Україна потребує не тільки повноцінного повітряного щита, щоб зупинити російський терор, а й сильних рішень партнерів, заявив Зеленський.
Зеленський жорстко відреагував на удар по Київщині: РФ використала ракету КНДР
Зеленський відреагував на загибель людей у Броварах / колаж: Главред, фото: ДСНС, ОП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстоку та масовану атаку Росії 11 серпня. Через влучення ракети у житловий будинок на Київщині загинули 4-річний хлопчик та його батько.

Володимир Зеленський прокоментував російську атаку та висловив співчуття рідним і близьким загиблих та поранених. За попередньою інформацією, російська армія застосувала північнокорейську ракету.

"Це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети", - повідомив президент.

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Зеленський додав, що протягом цього тижня росіяни випустили по території України понад 30 ракет та більш ніж 800 керованих авіабомб.

"Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї. Із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів", - наголосив президент.

Він зазначив, що Україна потребує не тільки повноцінного повітряного щита, щоб зупинити російський терор, а й сильних рішень партнерів щодо зняття обмежень на використання західної зброї.

"Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт - ми реально наблизимо її справедливе завершення", - наголосив президент.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 11 серпня РФ випустила ракети та "Шахеди" по Україні. У ДСНС України повідомили, що під час нічної ракетної атаки РФ у Броварському районі Київської області уламки ракети впали на приватні житлові будинки. Відомо, що 35-річний чоловік та його 4-річний син - опинилися під завалами будівлі.

Російська ракета забрала життя 4-річного хлопчика. Тіло хлопчика знайшли під час пошуково-рятувальних робіт вранці 11 серпня. Відомо, що сім'я приїхала на Київщину, щоб відпочити у бабусі і дідуся. На жаль, разом із хлопчиком загинув і його батько. Від ракетного удару постраждали ще троє людей.

Ввечері 10 серпня країна-агресорка Росія атакувала Україну КАБами та БпЛА. Повітряні сили попередили про загрозу ударів ворожими керованими авіабомбами мешканців Сумщини. Вибух на Сумщині стався приблизно через 15 хвилин після попередження.

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