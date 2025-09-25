Путіна в РФ можуть усунути: стало відомо, хто міг би це зробити

Більшість російської еліти хотіла б повернути все назад або хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою і США.

Основні тези Курносової:

Режим в РФ не такий стійкий, як може здатися на перший погляд

Еліти можуть усунути Путіна шляхом палацового перевороту

Російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути в країні-агресорці Росії шляхом палацового перевороту.

Більшість російської еліти хотіла б повернути все назад або хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою і США. Про це сказала політичний аналітик Ольга Курносова в інтерв'ю Главреду.

"Як ми пам'ятаємо з маршу Пригожина, режим зовсім не такий стійкий, як може здатися на перший погляд. Якщо у клану, що переміг, з'явиться бажання і можливості, то змінити Путіна шляхом палацового перевороту завжди можливо. Що має статися, щоб таке бажання перемогло? Перш за все, клан має розуміти, що ніхто не чинитиме опору, якщо вони поставлять свою людину. Або, в умовах посилення одного з кланів, усі інші зможуть домовитися про наступника і нові правила гри", – сказала Курносова.

Вона зазначила, що в РФ можуть вестися такі таємні переговори про можливість усунення Путіна.

"У чому мають полягати ці нові правила гри? Більшість російської еліти хотіла б повернутися (хоча, зрозуміло, безпосередньо в ситуацію до 24 лютого 2022 року повернутися неможливо) або хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою і США. Цього хотіли б буквально всі. Тож якщо такі таємні переговори вестимуться й вдасться досягти домовленості, все можливо", – сказала аналітик.

Також вона нагадала, що в історії вже були схожі випадки.

"Зрештою, в історії є схожі приклади. Коли закінчувалася Друга світова війна, представники німецької еліти вели таємні переговори з представниками країн антигітлерівської коаліції – насамперед зі США та Великою Британією, щоб усунути Гітлера та завершити війну інакше. Тож я не виключаю, що і сьогодні за певних умов подібні переговори цілком можуть відбутися", – зазначила Курносова.

Чи можуть в РФ усунути Путіна – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Путін раптово заговорив про свого наступника і кандидатів. Російський диктатор зазначив, що може бути кілька кандидатів, "щоб у народу був вибір".

Також раніше повідомлялося, що тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, було названо несподіване ім'я можливого наступника Путіна та головну умову зміни влади. У РФ, за необхідності, технічним прем'єром може бути хто завгодно, вважає Ольга Курносова.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

