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Рішення про повернення Криму повинна ухвалювати Україна - Блінкен

7 квітня 2023, 10:29
США та інші країни зобов'язалися підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. Це включає і контрнаступ ЗСУ.
Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен запевнив, що Україна отримуватиме підтримку й надалі / Фото УНІАН

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про повернення Криму повинна ухвалювати Україна.

"Україна є демократією. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною. Але він також повинен бути відкритий волі українців", - цитує Блінкена Tagesschau.

Він зазначив, що США разом з багатьма іншими країнами пообіцяли підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність.

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"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, почнеться найближчими тижнями", - додав Блінкен.

Як повідомляв Главред, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про мирні переговори з Росією має ухвалюватися лише Україною, а ініціювати їх повинен президент Володимир Зеленський.

Звільнення Криму

Україна зможе звільнити окупований росіянами Крим досить скоро, це може статися приблизно за 5-7 місяців. Як заявив 5 квітня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, у російської окупаційної армії немає ресурсів і сил, щоб утримати захоплений півострів.

Тим часом країна-агресор Росія почала готувати анексований Крим до контрнаступу ЗСУ. Всього за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень. Однак Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму "в класичному сенсі", пише видання The Washington Post.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня. За його словами, для реалізації сценарію силам оборони України знадобиться далекобійна зброя заходу.

На думку військового експерта Романа Світана, у армії України буде два сценарії звільнення Кримського півострова. Перший передбачає знищення військових об'єктів РФ на півострові за допомогою далекобійної зброї з подальшим оточенням загарбників. Другий - фронтальний захід ЗСУ на півострів. Перший сценарій кращий, оскільки в другому випадку війна в Криму може піти за сценарієм Донбасу.

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