НАТО посилює військову підтримку Україні

Країни-члени Альянсу продовжують допомагати нашій країні в протистоянні з окупантом.
Країни НАТО посилюють допомогу для України. Союзники направили або схвалили військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси і ракети, включаючи засоби протиповітряної оборони і протитанкового обладнання, повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Італія готує фінансову підтримку, а Іспанія – гуманітарну допомогу. Туреччина поглиблює оборонні зв'язки з нашими українськими партнерами. НАТО вже багато років підтримує, щоб українці могли себе захистити. Ми будемо продовжувати це робити і закликати інших зробити те ж саме", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що федеративна республіка Німеччина вирішила схвалити постачання країнами-партнерами зброї німецького виробництва в Україну.
Нагадаємо, раніше в Україну прибула допомога з Польщі - колона з боєприпасами для боротьби з російським агресором.
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