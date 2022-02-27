НАТО посилює військову підтримку Україні

НАТО посилює військову допомогу Україні / facebook.com/GeneralStaff.ua

Країни НАТО посилюють допомогу для України. Союзники направили або схвалили військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси і ракети, включаючи засоби протиповітряної оборони і протитанкового обладнання, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Італія готує фінансову підтримку, а Іспанія – гуманітарну допомогу. Туреччина поглиблює оборонні зв'язки з нашими українськими партнерами. НАТО вже багато років підтримує, щоб українці могли себе захистити. Ми будемо продовжувати це робити і закликати інших зробити те ж саме", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що федеративна республіка Німеччина вирішила схвалити постачання країнами-партнерами зброї німецького виробництва в Україну.

Нагадаємо, раніше в Україну прибула допомога з Польщі - колона з боєприпасами для боротьби з російським агресором.

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