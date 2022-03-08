Розвідка США відреагувала на заяву Путіна про ядерну зброю

Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною" / Reuters

У розвідці США назвали заяву Путіна про ядерній програмі "дуже дивнною і незвичайною". І вважають, що вона задумана, як "залякування", пише CNN.

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила законодавцям, що заява президента Росії Володимира Путіна про підвищення рівня готовності своїх ядерних сил, була "дуже незвичайною".

Вона зазначила, що цю заяву краще розуміти, як попередження, а не як безпосередню загрозу США.

"Ми, очевидно, дуже серйозно ставимося до того, що він сигналізує таким чином. Але ми думаємо, що він ефективно сигналізує, що намагається утримати НАТО від втручання в конфлікт в Україні. Це була його головна мета", - сказала Хейнс в комітеті Палати представників з розвідки.

Вона додала, що заява Росії про переведення російських стратегічних сил в "статус особливої бойової готовності" не відноситься до технічного терміну, "як його розуміють в їх системі".

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Розвідувальне співтовариство уважно відстежувало будь-які стратегічні дії Росії, але не бачить нічого, що вказувало б на те, що Путін робить щось відмінного від того, що вони бачили раніше.

Безпольотна зона над Україною

У НАТО заявили, що не забезпечуватимуть безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ні на землі, ні в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо також не підтримав ідею введення "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.