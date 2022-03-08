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Окупанти перетворюють Сумщину на пекло і свідомо катують Маріуполь - Зеленський

8 березня 2022, 12:11

Мирне місто Суми російські загарбники знову бомбили авіабомбами. А Маріуполь оточили, заблокували і спеціально виснажують.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням / Фото Reuters

Російські окупанти скидали авіабомби на Суми, вони перетворили цілу область на пекло. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у новому зверненні, опублікованому 8 березня.

"Окупанти знову бомбили Суми. Авіабомбами. Наше мирне місто, яке ніколи в своїй історії не загрожувало Росії. Добра, тиха, душевна Сумщина, яку перетворюють на пекло", - сказав президент.

"Маріуполь - мирне і працьовите місто без будь-якого внутрішнього зла. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують. Окупанти свідомо блокують зв'язок, свідомо блокують підвезення їжі. Відключають воду і електрику. Вперше з моменту нападу фашистів від зневоднення померла дитина", - сказав президент.

"У 2022 році ми боремося вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів скрізь, де можемо. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні вертольотів. Так, ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства, ще достатньо ракет для терору, ще достатньо 500-кілограмових бомб, щоби скидати їх на нас", - сказав Зеленський.

читайте також"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав Захід закрити небо або дати бойові літакиВесь цей час ми чуємо обіцянки, що буде допомога в небі, що будуть літаки, що нам їх передадуть.

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"Вина за смерть кожної людини в Україні від авіаударів у заблокованих містах без сумнівів лежить на російській державі та російських військових, на тих, хто віддає і виконує накази, хто знищує український народ. Вина - на окупантах. Але відповідальність - на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, в кабінетах очевидно необхідне рішення, щоби захистити наше небо від українських вбивць", - зазначив президент.

Безпольотна зона над Україною

У НАТО заявили, що не забезпечуватимуть безпольотну зону в небі над Україною.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані в повітряному просторі", - заявляв генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не зможуть закрити українське небо, тому що це може створити потенціал для війни з Росією.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо також не підтримав ідеюзапровадження "безпольотної зони" в небі над Україною. Він пояснив, що це могло б призвести до прямого конфлікту між НАТО й Росією і стало б небажаним рівнем ескалації.

6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

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