Розвідка почне важливу операцію: експерт про несподіваний сценарій ліквідації Путіна

Не далекий той момент, коли українська розвідка може розпочати надважливу операцію, каже Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак спрогнозував сценарій ліквідації Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Диктатор Володимир Путін належить до деструктивних особистостей і злих геніїв. Він - неповноцінна і деформована особистість, що підкреслює і той факт, що він керується тактикою і стратегією Сталіна і Гітлера, заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Як пояснив він під час чату в Главреді, конструктивні особистості відрізняються від деструктивних, до яких належить Путін, тим, що конструктивні шукають можливості розвитку і створення чого-небудь, а деструктивні - ображені на весь світ, свою образу трансформують у помсту.

"Путін багато переглядав відео про те, як закінчив життя лівійський диктатор Муаммар Каддафі, про його вбивство. Путіна турбував суд і страта Саддама Хусейна. Але він розраховує на ядерну зброю і готовий її застосувати. Він застосує її, якщо буде загроза для його життя", - каже експерт.

Водночас він вважає, що Захід не наважиться вбити Путіна, проте Україна вже робить дрони, в яких є елементи штучного інтелекту.

"Тому не далекий той час, коли може настати момент, коли українська розвідка почне найважливішу операцію з поступової ліквідації всього військово-політичного керівництва Росії, яке насправді є організованим злочинним угрупованням. Це було б найправильнішим рішенням для подальшої долі людства", - зазначив глава Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Водночас він погодився з думкою про те, що новий заколот у РФ може призвести до зміни режиму, і уточнив, що поки що в РФ немає фігур, які здатні повторити дії Євгена Пригожина, але вони можуть швидко з'явитися.

"Але саме зараз ця ситуація віддалилася. Вона була дуже близькою з кінця 2022-го і до середини 2023 року, а зараз віддалилася. Порівняйте міміку і риторику Путіна на початку 2023 року, коли він був у церкві, - це була пригнічена і знедолена людина, яка всього боїться, а також Путіна наприкінці 2023 року, коли він проводив пресконференцію і дозволяв собі іронію і різні сардонічні висловлювання. Це була вже зовсім інша людина, у якої відкрилося друге дихання. І це друге дихання, на жаль, дав йому Байден", - додав Бадрак.

Дивіться відео з чатом Валентина Бадрака в Главреді:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Відразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

Раніше Володимир Зеленський жорстко висловився про діалог із Путіним. Президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з РФ.

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