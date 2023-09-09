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"Неможливо говорити з брехуном": Зеленський жорстко висловився щодо діалогу з Путіним

Олексій Тесля
9 вересня 2023, 12:21 оновлено 9 вересня, 12:33
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Президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з РФ.
Володимир Зеленський, Володимир Путін
Володимир Зеленський прокоментував ймовірність переговорів з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірність переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

Глава держави нагадав, що приклад ліквідації ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина показує, що відбувається, коли ви намагаєтеся укласти угоду з Путіним. Про це він сказав у коментарі CNN.

При цьому президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з Кремлем.

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"Якщо ви хочете прийти до компромісу чи діалогу з кимось, ви не можете цього зробити з брехуном", - пояснив він.

Лідер країни нагадав, що ліквідація ватажка ПВК "Вагнера" після того, як він отримав обіцянки щодо своєї безпеки, стала попередженням, до якого слід прислухатися. Він також вважає попередженням і інші країни, які постраждали від дій країни-агресора.

"Ви бачили якийсь компроміс з боку Путіна з інших питань? З Грузією? З Молдовою?", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський зробив гучну заяву. Президент Володимир Зеленський прокоментував причетність диктатора Володимира Путіна до ліквідації ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Глава держави підкреслив, що Київ має інформацію про те, що Путін причетний до знищення Пригожина.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк розповів, як Путін втрачає здоровий глузд. Радник керівника офісу президента підкреслив, що російський диктатор не є людиною, яка живе в нашому з вами світі.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК"Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення в Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між вежами Кремля, вважає Жданов.

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
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