Розривають логістику РФ: ракети Storm Shadow змінюють хід війни в Україні — Уоллес

Практично всі ракети Storm Shadow, випущені ЗСУ, успішно влучають у військові цілі окупантів РФ.

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Бен Уоллес прокоментував застосування Україною ракет Storm Shadow / Коллжа Главред, фото ukrmilitary.com, wikipedia.org

Британські ракети Storm Shadow, які були передані Збройним силам України для відбиття російської агресії, майже стовідсотково влучають у ціль, заявив британський міністр оборони Бен Воллес.

Високоточні британські ракети "практично безпомилково" атакують російську логістику і суттєво впливають на бойові дії, цитує його Sky News.

Британський міністр оборони каже, що передана західними партнерами допомога допомогла українським силам змінювати хід війни. Він пояснив, що практично всі ракети успішно влучають у військові цілі противника і тим самим руйнують плани російських окупантів.

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"Він сказав, що ракети Storm Shadow зробили "значний вплив" на хід війни, додавши, що ця зброя "майже безпомилково" атакувала російську логістику", — йдеться в повідомленні.

У свою чергу начальник Генерального штабу Великобританії Патрік Сандерс попередив про те, що загроза з боку РФ збережеться для України навіть у тому випадку, якщо Київ переможе.

"Незалежно від того, як закінчиться ця війна — а вона повинна закінчитися перемогою України — я вважаю, що російська загроза залишиться. Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною", - додав Сандерс.

Ракети Storm Shadow для ЗСУ

Раніше в повідомленні CNN говорилося про передачі Великобританією Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які стануть в нагоді під час контрнаступу ЗСУ. Україна гарантувала Британії, що ракети не застосовуватимуться по території агресора Росії.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Британський міністр акцентував увагу на здатності ЗСУ проводити грамотні операції і вважає, що ракети допоможуть українським військам звільнити свої території від окупантів РФ.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро опублікував карту, на якій можна побачити, що ракети Storm Shadow, дальність пуску яких до 300 км, можуть вражати цілі в окупованому Криму (в тому числі, і Кримський міст, - ред.), на території Росії і в Білорусі. За словами Массаро, таке озброєння допоможе досягти перемог на фронті.

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