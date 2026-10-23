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РФ закінчення війни не потрібне: в ISW назвали мету Кремля у переговорах

Анна Косик
23 жовтня 2026, 08:06
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Аналітики з'ясували, яких поступок прагне досягти Москва.
РФ закінчення війни не потрібне: в ISW назвали мету Кремля у переговорах
Росія прагне отримати економічну вигоду під час мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що повідомили аналітики:

  • Кремль використовує переговори зі США задля економічних поступок
  • Москва не розраховує завершити війну дипломатичним шляхом
  • Росія намагається схилити адміністрацію Трампа на свій бік

Кремль використовує переговори зі США не для завершення війни проти України, а щоб вибити економічні поступки, які дозволять Москві й надалі фінансувати бойові дії.

Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) після зустрічі кремлівського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом, що відбулася 21 жовтня.

відео дня

Російські посадовці намагаються подати цю зустріч як доказ готовності Москви до змістовного діалогу. Водночас вони паралельно добиваються від Вашингтона послаблень, які забезпечили б подальше фінансування армії.

Про що вже домовилися РФ та США

Публічно головним результатом переговорів у Москві називають економічний трек. Глава фонду прямих інвестицій країни-агресора Росії Кирило Дмитрієв 21 жовтня заявив, що Віткофф і Путін домовилися розширювати російсько-американську економічну співпрацю та підтримувати контакт і надалі.

Справжні розрахунки Кремля розкрив один із його представників, який відповідає за внутрішню політику. В інтерв'ю опозиційному виданню "Верстка" він визнав, що в Москві не розраховують врегулювати війну за столом переговорів. Натомість ставка робиться на поступки, здатні поповнити російський бюджет і дати Росії перевагу на полі бою.

Інші російські чиновники своїми заявами лише підтвердили, що Москва не збирається поступатися заради миру. Речник Кремля Дмитро Пєсков 22 жовтня визнав, що під час розмови з Віткоффом Путін не озвучував жодних російських мирних ініціатив.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Крім того, за словами Пєскова, глава Кремля навіть не розглядав, хто міг би увійти до російської делегації на ймовірній тристоронній зустрічі за участю Росії, США та України.

Скепсис щодо дипломатії висловлюють і в Державній думі. Депутати 21 і 22 жовтня сумнівалися, що переговори здатні зупинити війну, і повторили тезу: заморожувати лінію фронту на нинішніх позиціях Росії невигідно.

На що робить ставку Кремль

Обробка американської адміністрації триває вже давно. Джерело, близьке до МЗС Росії, 22 жовтня розповіло "Верстці", що Кремль понад півтора року намагається схилити команду Трампа на свій бік. У нинішньому раунді контактів Москва наполягає на нібито безвихідному становищі України.

"Це нагадує попередню тактику Кремля, коли він намагався переконати Сполучені Штати та Захід загалом у неминучому краху української оборони, підштовхуючи Україну до превентивної капітуляції", - наголошують аналітики.

Чого чекати від нового етапу мирних переговорів

Главред писав, що за словами політолога Петра Олещука, Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

Диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

Пропозиція Кремля відновити контакти в 10-х числах листопада не свідчить про готовність Росії змінювати підхід до врегулювання. Москва намагається створити для американського президента видимість результату.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів в Осло дорікнули президенту України Володимиру Зеленському за різкі висловлювання на адресу американського лідера.

Раніше стало відомо, що за даними Стіва Віткоффа, переговори між США, Україною та Росією продовжаться у тристоронньому форматі на технічному рівні.

Напередодні Путін заявив, що РФ нібито з самого початку виступала за "мирне врегулювання українського конфлікту" і зараз готова домовлятися та шукати вихід із складної ситуації в Україні.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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